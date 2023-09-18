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中國電動車國產化 涵蓋半導體、連接器、散熱 台廠警戒

財經新聞組／綜合報導
中國政府已非正式指示國內電動車廠使用國產電子零件。圖為西安比亞迪草堂工業園汽車總裝廠。(新華社)
中國政府已非正式指示國內電動車廠使用國產電子零件。圖為西安比亞迪草堂工業園汽車總裝廠。(新華社)

中國傳排除非本土電動車鏈，台廠警戒。日本讀賣新聞引述知情人士表示，中國政府已非正式指示國內電動車廠使用國產電子零件，包括半導體在內，並且呼籲車廠就電動車使用的國產零件比率設立目標，廠商若未達標恐受罰。

台鏈業界憂心，此舉恐衝擊台灣晶圓代工、連接器、散熱、汽車零組件等領域業者供貨對岸電動車廠，牽動台積電、聯電、胡連、凡甲、台半、強茂、元山，乃至於東陽、英利、廣華等台廠後續出貨，業者緊盯。

日本讀賣新聞報導，多名消息人士指出，北京當局是在去年11月舉行的一場中國國內車廠代表會議上，透過一名前中國工業和信息化部（工信部）官員「口頭傳達」這項指示。

報導引述一名駐中國的外交消息人士說：「透過前官員口頭傳達指示的目的，是為了不留下排除外資的證據。（北京）也試圖透過在工作計畫中明確指出將強化供應鏈，確保各廠商使用國產零件。」

業界人士分析，目前全球車用半導體市場由英飛凌、恩智浦、瑞薩、德儀等國際整合元件廠（IDM）主導，掌握約80%市占，部份訂單委由台積電、聯電等晶圓代工廠生產。

近年車用晶片大廠為了縮短交期，直接向晶圓代工廠接洽合作，特別是下世代車用IC設計更複雜，也需要更高階或特殊的半導體製程支援。業界觀察，近期車用半導體供需逐步恢復平衡，IDM廠商也優先填補自家產能為主，而中國採購變化目前初步看來影響有限，實際到車用仍追求安全可靠與品質穩定度，IDM大廠的規模短期難以撼動。

另一方面，就中國目前電動車主要品牌比亞迪、蔚來、小鵬、理想等四強來看，以比亞迪與台灣零組件廠合作最密切。

中國一家研究機構數據顯示，去年中國汽車零件市場的規模為人民幣3.88兆元（5300萬美元），2028年之前可望成長至人民幣4.8兆元。

消息人士說，在快速從汽油車轉型至電動車的過程中，中國車廠已建立自家的系統以取得電子零件（電動車生產的核心），不需仰賴外國零件製造商，而且也已掌握了驅動裝置以外的所有相關技術。消息人士說：「如果中國公司開始在電動車零件製造上積極競爭，日本、美國和歐洲的廠商將失去國際競爭力，中國產品也將在燃料電池車等其他領域上主宰全球市場。」

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