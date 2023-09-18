我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜投書外交事務期刊 提台灣的中間路線：兩岸避戰方案

2024年社安金每月支票 估增加57.3元

中國電池企業搶灘 國軒強攻歐洲市場

記者黃雅慧／綜合報導

中國知名動力電池企業國軒高科16日在德國哥廷根舉辦其德國工廠首款電池出廠儀式。國軒高科董事長李縝表示，這標誌著國軒高科電池將開始規模化進入歐洲市場。

這也是繼比亞迪、寧德時代之後，中國電池企業持續在歐洲搶灘。

中新社報導，德國下薩克森州州長斯特凡·魏爾表示，國軒高科電池順應汽車產業轉型需求。他還談及國軒高科與德企福斯集團的合作，及其生產對當地就業的保證等。

德國聯邦經濟發展和對外貿易協會主席米夏埃爾·舒曼說，中國企業在德國雇傭員工人數已超過10萬人，且呈上升趨勢，為未來關鍵行業提供重要技術推動力，中國中國如今是一個創新國家，在很多研究領域遙遙領先，就汽車行業而言，來自中國的新供應商將刺激市場，幫助電動汽車在德國更快、更廣泛地被接受。

國軒高科於2021年收購德國博世集團位於哥廷根的工廠，建立其在歐洲首個新能源生產營運基地。李縝去年6月表示，國軒將逐步把哥廷根工廠從過去生產汽車零組件，轉變成製造電池應用產品。將中國先進的電池技術與德國先進的工藝工程結合，正式開啟國軒電池「歐洲造」步伐。

中國研究機構「電池中國」指出，歐洲多國純電汽車銷量優於插電混動車型，因此市場對動力電池的需求將持續攀升，而動力電池產能本地化成為業界關注歐洲市場的焦點。多家中國電池企業正持續布局。

今年7月，財聯社報導比亞迪正為其匈牙利的工廠招募人手，據悉，該工廠是因為與特斯拉簽訂一份動力電池供貨合約，分析認為，該電池組裝廠將幫助比亞迪快速、近距離地將電池運送到特斯拉位於柏林的工廠。

德媒《經理人雜誌》今年1月報導，中國電池企業寧德時代在德國圖林根州的一家電池工廠投入運營。這是寧德時代在中國境外開設的第一家工廠。該工廠預計投資18億歐元，最多可提供2,000個工作機會。

目前在歐洲已投產和在建的中國電池企業有寧德時代、遠景動力、億緯鋰能與國軒高科，宣布投資計劃的有蜂巢能源、孚能科技和中創新航等主流電池企業等。

德國 特斯拉 投資

上一則

希臘擬加稅 衝擊大飯店

下一則

全球貨幣決策 迎關鍵48小時

延伸閱讀

電動車優勢 大車廠罷工 馬斯克坐收漁利

電動車優勢 大車廠罷工 馬斯克坐收漁利
聯合汽車工會串連大罷工誰受益？專家說：特斯拉

聯合汽車工會串連大罷工誰受益？專家說：特斯拉
歐盟查電動車補貼 比亞迪台鏈警戒

歐盟查電動車補貼 比亞迪台鏈警戒
印度官員：特斯拉今年計劃加倍採購印度汽車零件

印度官員：特斯拉今年計劃加倍採購印度汽車零件

熱門新聞

陸媒報導，龍華富士康招聘派遣工中介表示，主要做華為等手機產品的部門，鐘點工時薪已超過製作蘋果手機的部門。鴻海鄭州廠。（彭博資訊）

蘋果與華為正面對決 富士康這數據洩露贏家

2023-09-13 12:54
蘋果12日在新品發布會上發表iPhone 15系列，但當天蘋果股價收盤卻下跌1.7%。 歐新社

日經：市場為何對iPhone 15發表如此冷淡 原因在此

2023-09-13 14:03
華為智慧型手機Mate 60 Pro+。（華為官網）

華為新手機Mate 60 Pro+的麒麟9100晶片是什麼等級？

2023-09-10 15:40
台積電亞利桑納廠晶片傳出需送回台灣封裝。圖為拜登總統2022年12月6日出席該廠上機典禮。（路透）

美難減依賴台灣晶片？分析師：台積電美廠因一事成擺設

2023-09-11 20:31
避險基金天王達里歐認為，目前應持有現金。路透

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

2023-09-16 15:21
蘋果據傳將在全球新品銷售頭一天，在南亞和部分地區供應印度生產的iPhone 15系列新機。（路透）

史上頭一遭 彭博：蘋果將在全球開賣印度製iPhone 15新機

2023-09-12 08:10

超人氣

更多 >
俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆
張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情
南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？
女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘

女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘
女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警