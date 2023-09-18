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「呷哺呷哺」小火鍋 在台開第2家分店

記者黃雅慧／台北報導

台商賀光啟創辦、中國大陸知名台式小火鍋「呷哺呷哺」今年3月返台開設首店後，第二家分店在信義區ATT4FUN開幕。「呷哺呷哺」返台除了帶回品牌，也將大中華地區的特色口味、經營方式帶回台灣。

「呷哺呷哺」計畫在台灣開五家新店，目前已開了兩家：一家位於中山區新光南西店，另一家則是信義區ATT4FUN。未來將再開兩家「呷哺呷哺」，以及一家「湊湊」。

湊湊採複合型經營，可能是「火鍋＋KTV」或「火鍋+小酒館」的風格，主要鎖定年輕人族群。

「呷哺呷哺」透露，因跟商場集團長期合作，目前布點都在商場。

據了解，位於ATT4FUN的呷哺呷哺第二家分店有幾大亮點：一是高CP值的自助吧，同時一改傳統火鍋店的冰淇淋吧，改為冰Q粉（類似台灣的果凍，小黃瓜凍及西瓜凍等）自助吧；二是六種火鍋湯底獨家研製，多元湯底既融合台灣在地食材提味，也有中國道地四川特色麻辣鍋；三是結合小火鍋與手搖飲模式等。

目前菜單固定更新，「呷哺呷哺」兩到三個月換鍋底，湊湊火鍋一年則換三次菜單。

「呷哺呷哺」研發總監趙曉翌指出，湯底基本上結合目前中國較「網紅」款，如豬肚雞、番茄等做基本款，然後再加入一些台灣的良好元素。

趙曉翌說，火鍋市場不管在台灣還是大陸都非常競爭，因此要能做出特色，讓顧客感受到差異化。比如「呷哺呷哺」的昆布柴魚湯，便採用台東古法烘製鰹魚乾來提升香氣。

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