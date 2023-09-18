特斯拉超級電腦Dojo布局 將擴大下單台積

特斯拉衝刺旗下超級電腦「Dojo」布局，傳將擴大與台積電合作，其超級電腦晶片「D1」採用台積電7奈米家族製程結合先進封裝生產，明年在台積電投片量可望較今年倍增。（本報資料照片)

特斯拉 衝刺旗下超級電腦「Dojo」布局，傳將擴大與台積電 合作，其超級電腦晶片 「D1」採用台積電7奈米家族製程結合先進封裝生產，明年在台積電投片量可望較今年倍增、達1萬片，2025年下單量持續放大，挹注台積電高速運算（HPC）相關接單動能。

對於相關傳言，台積電表示，不評論市場傳聞；特斯拉也並未立即回應記者提問。據悉，特斯拉與台積電合作已久，台積電先前舉行北美技術論壇時，特斯拉高階主管現身分享與台積電合作的成功案例，已讓業界對兩家公司合作先進晶片的關係深信不疑。

Dojo是特斯拉在2021年發表的自家超級電腦，用來訓練自駕車AI模型，加快特斯拉自駕系統開發速度及開發更高級自駕功能，特斯拉官網最新介紹顯示，Dojo屬於AI與機器人一環，並正大規模地在車輛、機器人等領域開發和部署自主運作系統。

特斯拉在網站明確指出，深信以先進AI為基礎的視覺和規劃，藉助推理硬體的有效運用，是實現全自動輔助駕駛普及應用、雙足機器人及其他應用開發的唯一途徑。

據了解，特斯拉超級電腦Dojo主要採用台積電7奈米家族製程，並結合InFO等級系統單晶圓（System-on-Wafer，SoW）先進封裝InFO-SoW，提供高速運算客製化需求，並且不需要PCB載板，就能將相關晶片整合散熱模組，加速生產流程。

特斯拉超級電腦Dojo的基礎為公司自行設計的D1晶片，設計上擁有120個訓練單元與3,000顆晶片組成。特斯拉規劃，位於美國加州的帕羅奧圖（Palo Alto）全球工程總部將擴編自身超級電腦算力陣容，業界換算，依據擴大算力計畫，明年投片量約近1萬片12吋晶圓。

特斯拉先前已傳出大舉購入輝達H100晶片，近期又大陣仗擴大自家超級電腦陣容，讓外界對後續應用發展充滿想像空間。據悉，特斯拉今年在台積電超級電腦晶片投片量約5,000片，若明年拉升至1萬片，等於倍增成長，若2025年持續擴大晶片用量，投片量也會繼續增加。

法人分析，台積電7奈米家族先前受非蘋手機不振與個人電腦市況不佳等因素衝擊，產能利用率不如預期，成為拖累台積電今年二度下修財測的主因。隨AI／HPC相關新應用成長與車用需求提升，及個人電腦市況最壞情況已過帶動下，台積電7奈米家族產能利用率有望回升，有利2024年營運逐步復甦，惟後續復甦力道仍須觀察市況與客戶群需求。