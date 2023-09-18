我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜投書外交事務期刊 提台灣的中間路線：兩岸避戰方案

2024年社安金每月支票 估增加57.3元

特斯拉超級電腦Dojo布局 將擴大下單台積

記者尹慧中／台北報導
特斯拉衝刺旗下超級電腦「Dojo」布局，傳將擴大與台積電合作，其超級電腦晶片「D1」採用台積電7奈米家族製程結合先進封裝生產，明年在台積電投片量可望較今年倍增。（本報資料照片)
特斯拉衝刺旗下超級電腦「Dojo」布局，傳將擴大與台積電合作，其超級電腦晶片「D1」採用台積電7奈米家族製程結合先進封裝生產，明年在台積電投片量可望較今年倍增。（本報資料照片)

特斯拉衝刺旗下超級電腦「Dojo」布局，傳將擴大與台積電合作，其超級電腦晶片「D1」採用台積電7奈米家族製程結合先進封裝生產，明年在台積電投片量可望較今年倍增、達1萬片，2025年下單量持續放大，挹注台積電高速運算（HPC）相關接單動能。

對於相關傳言，台積電表示，不評論市場傳聞；特斯拉也並未立即回應記者提問。據悉，特斯拉與台積電合作已久，台積電先前舉行北美技術論壇時，特斯拉高階主管現身分享與台積電合作的成功案例，已讓業界對兩家公司合作先進晶片的關係深信不疑。

Dojo是特斯拉在2021年發表的自家超級電腦，用來訓練自駕車AI模型，加快特斯拉自駕系統開發速度及開發更高級自駕功能，特斯拉官網最新介紹顯示，Dojo屬於AI與機器人一環，並正大規模地在車輛、機器人等領域開發和部署自主運作系統。

特斯拉在網站明確指出，深信以先進AI為基礎的視覺和規劃，藉助推理硬體的有效運用，是實現全自動輔助駕駛普及應用、雙足機器人及其他應用開發的唯一途徑。

據了解，特斯拉超級電腦Dojo主要採用台積電7奈米家族製程，並結合InFO等級系統單晶圓（System-on-Wafer，SoW）先進封裝InFO-SoW，提供高速運算客製化需求，並且不需要PCB載板，就能將相關晶片整合散熱模組，加速生產流程。

特斯拉超級電腦Dojo的基礎為公司自行設計的D1晶片，設計上擁有120個訓練單元與3,000顆晶片組成。特斯拉規劃，位於美國加州的帕羅奧圖（Palo Alto）全球工程總部將擴編自身超級電腦算力陣容，業界換算，依據擴大算力計畫，明年投片量約近1萬片12吋晶圓。

特斯拉先前已傳出大舉購入輝達H100晶片，近期又大陣仗擴大自家超級電腦陣容，讓外界對後續應用發展充滿想像空間。據悉，特斯拉今年在台積電超級電腦晶片投片量約5,000片，若明年拉升至1萬片，等於倍增成長，若2025年持續擴大晶片用量，投片量也會繼續增加。

法人分析，台積電7奈米家族先前受非蘋手機不振與個人電腦市況不佳等因素衝擊，產能利用率不如預期，成為拖累台積電今年二度下修財測的主因。隨AI／HPC相關新應用成長與車用需求提升，及個人電腦市況最壞情況已過帶動下，台積電7奈米家族產能利用率有望回升，有利2024年營運逐步復甦，惟後續復甦力道仍須觀察市況與客戶群需求。

特斯拉 台積電 晶片

上一則

無印良品母公司 跨足民宿業

下一則

中國電動車國產化 涵蓋半導體、連接器、散熱 台廠警戒

延伸閱讀

電動車優勢 大車廠罷工 馬斯克坐收漁利

電動車優勢 大車廠罷工 馬斯克坐收漁利
底特律三大車廠大罷工／專家：車廠電動車研發恐受挫 特斯拉得益

底特律三大車廠大罷工／專家：車廠電動車研發恐受挫 特斯拉得益
聯合汽車工會串連大罷工誰受益？專家說：特斯拉

聯合汽車工會串連大罷工誰受益？專家說：特斯拉
印度官員：特斯拉今年計劃加倍採購印度汽車零件

印度官員：特斯拉今年計劃加倍採購印度汽車零件

熱門新聞

陸媒報導，龍華富士康招聘派遣工中介表示，主要做華為等手機產品的部門，鐘點工時薪已超過製作蘋果手機的部門。鴻海鄭州廠。（彭博資訊）

蘋果與華為正面對決 富士康這數據洩露贏家

2023-09-13 12:54
蘋果12日在新品發布會上發表iPhone 15系列，但當天蘋果股價收盤卻下跌1.7%。 歐新社

日經：市場為何對iPhone 15發表如此冷淡 原因在此

2023-09-13 14:03
華為智慧型手機Mate 60 Pro+。（華為官網）

華為新手機Mate 60 Pro+的麒麟9100晶片是什麼等級？

2023-09-10 15:40
台積電亞利桑納廠晶片傳出需送回台灣封裝。圖為拜登總統2022年12月6日出席該廠上機典禮。（路透）

美難減依賴台灣晶片？分析師：台積電美廠因一事成擺設

2023-09-11 20:31
避險基金天王達里歐認為，目前應持有現金。路透

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

2023-09-16 15:21
蘋果據傳將在全球新品銷售頭一天，在南亞和部分地區供應印度生產的iPhone 15系列新機。（路透）

史上頭一遭 彭博：蘋果將在全球開賣印度製iPhone 15新機

2023-09-12 08:10

超人氣

更多 >
俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆
張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情
南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？
女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘

女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘
女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警