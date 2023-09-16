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十一長假訂房 比疫前增五倍

記者林宸誼／綜合報導

中國十一火車票15日開售，據去哪兒平台查詢顯示，開售僅30分鐘，北京出發到武漢、西安、鄭州、長沙等地的多個車次車票已經賣完。去哪兒平台上十一假期境內熱門城市機票提前預訂量已超過2019年同期兩成，熱門城市酒店十一提前預訂量與2019年同期相比增長五倍。2023年「十一」或將成為近五年最火「十一」。

中新經緯報導，9月15日，假期第一天火車票已開搶。從預約情況來看，熱門前十名目的地為北京、上海、廣州、成都、重慶、杭州、深圳、武漢、南京、鄭州。從首日預訂情況來看，今年「十一」旅遊市場依然火爆，首日多車次車票已賣完。

相比起火車，「十一」假期機票、酒店預訂則更早開啟。自9月10日起，去哪兒平台上「十一」出行的機票預訂量顯著增長，與上一周相比增長六成。截至9月15日，去哪兒平台上「十一」假期境內熱門城市機票提前預訂量已超過2019年同期兩成。長假激發的出遊需求，使得熱門目的地酒店預訂暴漲。截至9月15日，去哪兒平台上，境內熱門酒店預訂量與2019年相比增長514%。其中，北京、杭州、武漢、上海、重慶、成都、長沙、西安、南京、廣州「十一」酒店提前預訂量同比2019年增長超三倍，北京居於首位，增幅達5.4倍，杭州、武漢增幅達4.8倍、4.5倍居於二、三名。

北京 武漢 鄭州

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