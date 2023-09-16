路透：台積電要設備商延遲出貨 目標要控制成本

路透報導，台積電已知會供應商，延遲交付高階晶片製造設備。（路透）

消息人士透露，全球晶圓代工龍頭台積電 對客戶需求前景感到憂心，通知荷蘭艾司摩爾（ASML）等主要供應商延遲交付高階晶片 製造設備，台積電ADR 15日早盤跌1.7%，拖累半導體設備製造商股價下挫，ASML重挫3.5%，美國應用材料跌3.8%，科林研發跌3.3%。

路透引述消息人士指出，台積電的目標是要控制成本，也反映該公司對需求前景日益審慎。一位知情人士說，媒體報導北京 當局禁止部分公務員在工作中使用iPhone，以及華為推出新旗艦手機採用陸製晶片，都讓台積電更加不安。

消息人士說，ASML等供應商目前預期，延後交付設備將是短暫措施。台積電表示不評論「市場傳言」。

台積電總裁魏哲家7月表示，經濟形勢疲弱、中國復甦放緩及終端需求疲軟，使客戶更加謹慎控管庫存。台積電在美國亞利桑那州興建的晶圓廠因苦於招工、從台灣引進勞工又遭遇工會反彈，被迫延後投產時間到2025年。

ASML執行長溫彼得上周接受路透專訪時表示，ASML高階設備的一些訂單已被延後，未透露客戶名稱，他預期這將是一個「短期管理」問題，「我們看到好幾篇關於晶圓廠整備度的（新聞）報導，不只是亞利桑那…還有台灣」。

台積電7月預測今年銷售將減10%，本季營業利益率將比上季萎縮多達4個百分點，原因是智慧手機與PC需求疲弱、以及AI市場的不確定性。台積電資本支出也居高不下，7月預估今年投資支出將處於先前預測320億-360億美元的區間下限，預料未來幾年增幅將縮小。

法人多預期半導體景氣有望明年回溫，因晶片需求疲軟以及消費性產品、行動裝置庫存增加，國際半導體產業協會（SEMI）先前公布最新全球晶圓廠預測報告，今年全球晶圓廠設備支出總額將「先蹲後跳」，從2022年歷史高點995億美元下滑15％至840億美元，2024年可望回升15%、達到970億美元。