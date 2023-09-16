瑞幸咖啡董座郭謹一 打贏翻身仗 3年將公司衝上1萬家門市

瑞幸咖啡董事長郭謹一。（取材自南方人物周刊）

幾年前還深陷財務造假醜聞、品牌形象一落千丈的瑞幸咖啡 ，在交出令投資者滿意的財報成績單，以及推出生椰拿鐵、醬香拿鐵等爆品，代表翻身仗打贏了，背後推手是該公司董事長郭謹一，臨危受命，穩住瑞幸這艘大船。

瑞幸咖啡6月5日宣布在中國的門店達到1萬家，成為全中國首個達成萬店規模的連鎖咖啡品牌。

郭謹一表示，從財務爆雷的生死邊緣到出海新加坡、第一萬家門店落地，新瑞幸用三年時間打一場漂亮的翻身仗。

科創板日報報導，郭謹一2009年獲北京交通大學交通運輸規劃與管理博士學位後，先在中國交通科學院做了三年研究員，之後成為交通運輸部運輸服務司的一名公務員。2016年，35歲的郭謹一跳脫體制，加入神州租車 ，並成為神州租車創始人陸正耀的助理。

「從全球市場格局來看，任何一個國家的咖啡市場都存在充分競爭。」郭謹一瞭解到神州優車前COO錢治亞想做咖啡創業，又拉上了神州優車集團前CMO楊飛，瑞幸咖啡就此誕生。

2019年5月，陸正耀帶領瑞幸咖啡成功在美國那斯達克上市；2020年1月，知名做空機構渾水發布針對瑞幸咖啡的做空報告，89頁的報告直指其涉嫌財務造假。隨後，瑞幸股價暴跌、股民訴訟、股票退市、監管處罰。

公司不得不做出切割，CEO 錢治亞和COO劉劍被免職，實際控制人陸正耀辭去瑞幸咖啡董事長。作為瑞幸聯合創始人的郭謹一臨危受命，接任董事長和CEO職務。

回憶接下「爛攤子」的那幾年，郭謹一仍倍感壓力。他說，當時是一個內憂外患的困境，充滿不確定性，公司大部分同事的心理壓力都非常大。之所以選擇留下，因為瑞幸是郭謹一親手養大的「孩子」。

掌舵瑞幸後，郭謹一開始了一系列改革。先是放棄了激進的擴張策略，停止低效補貼，轉向精細化營運，深耕私域流量。總體上看，瑞幸走得更穩了。

轉向緩慢收縮的瑞幸確實「活過來了」，截至2020年7月，瑞幸單店現金流已實現轉正，12月，瑞幸大約63%的門店實現了盈利。

「瑞幸自營店同店銷售增長強勁，聯營店擴展到低線城市，也見證了收入的大幅增加。」郭謹一認為，開放加盟與自營店戰略「高度互補」。2022年，瑞幸門店數量超過星巴克成為中國第一，郭謹一帶領瑞幸做到了陸正耀當初沒做到的事。