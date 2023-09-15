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歐盟查電動車補貼 比亞迪台鏈警戒

財經新聞組／綜合報導
歐盟對中國電動車啟動反補貼調查，未來恐開徵27.5%關稅，龍頭比亞迪首當其衝，台灣比亞迪供應鏈面臨掉單壓力，同步警戒。（中新社資料照片）
歐盟對中國電動車啟動反補貼調查，未來恐開徵27.5%關稅，龍頭比亞迪首當其衝，台灣比亞迪供應鏈面臨掉單壓力，同步警戒。（中新社資料照片）

歐盟對中國電動車啟動反補貼調查，未來恐開徵27.5%關稅，重創中國電動車廠銷歐，龍頭比亞迪首當其衝，台灣供應鏈胡連、台半、凡甲、強茂、精確、英利-KY等面臨掉單壓力，同步警戒。

歐盟對此事態度強硬。路透社報導，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）表示：「全球市場現在充斥著更便宜的電動車。巨額國家補貼人為地壓低了它們的價格。」並強調歐盟委會將對來自中國的電動車發起反補貼調查，強調歐洲對競爭持開放態度，「而不是向下沉淪」。

受相關消息衝擊，比亞迪、長城等中國車廠14日股價走勢疲弱，比亞迪因最具指標，其在A股、Ｈ股分別重挫3.15%與3%。台股14日勁揚226點，比亞迪供應鏈相對弱勢，其中，胡連來自中國比重高達七成，終場逆勢跌台幣1元、收台幣152.5元；台半、精確等也收黑，英利則收平盤，凸顯市場擔憂歐盟未來若開鍘對相關協力廠帶來的不安。

根據Bernstein統計，今年前7月全球電動車銷量，歐洲占24%，為第二大市場，僅次於中國。中國車廠大舉對歐洲進口新能源車，前7月出貨歐盟總數較一年前大增112%，更較2021年激增361%。根據歐盟執委會，中國車在歐盟市占率已達8%，2025年可能升高到15%，亦即兩年內倍增，擔憂恐擠壓歐洲車廠，因此歐盟出面關切。

歐盟表示，其反補貼調查從原材料和電池價格，到優惠貸款或廉價提供土地等，可能存在的一系列不公平補貼。

比亞迪是中國最具代表性的新能源車廠，市場憂心這次恐成為歐盟調查的主要對象。外媒預期，歐盟未來可能對中國電動車銷歐開徵27.5%關稅，如此一來恐重創中企車廠在歐盟擴大勢力與銷售，供應鏈同步遭殃。

台灣比亞迪供應鏈以端子廠胡連最受矚目。胡連來自中國市場營收占比高達七成，公司原預期下半年中國新能源車進入出貨旺季，第4季優於第3季，下半年優於上半年，如今歐盟對中國車廠進行反補貼調查，影響待觀察。凡甲為電源管理線束方面的連接器供應商，目前電動車營收占比約10%到15%，主要供貨比亞迪與寧德時代。

台半、強茂供應比亞迪等中國車廠二極體。台半先前指出，上半年工控及車用等兩大應用營收占比已達七成，該公司近期營運低迷，後續新產品加入營收貢獻後，明年開始才有望迎來明顯成長動能。

強茂應用橫跨車用、航太與資通訊等領域，該公司開發的SGT MOSFET產品，目標鎖定全球一級車用零組件供應鏈，法人先前研判，強茂今年車用營收占比將大增，比亞迪事件後續相關影響尚待觀察。

歐盟對中國電動車展開反補貼調查 蕭君暉／製表
歐盟對中國電動車展開反補貼調查 蕭君暉／製表

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