中股錢景不明朗 外資閃人 8月賣超149億美元 債市同步失血

外資在8月淨賣超中國股票約149億美元，金額為2015年以來近8年單月新高。（路透資料照片）

由於中國經濟前景不明朗，加上中國政府救市措施成效不明顯，投資 者憂慮加深。國際金融協會（IIF）數據顯示，外資在8月淨賣超中國股票 約149億美元，金額為2015年以來近8年單月新高，中國債券 組合也出現51億美元的淨流出。

路透報導，IIF經濟學家福頓（Jonathan Fortun）表示，外資對於中國政府能否推出措施振興經濟抱持著疑問。

以往廣泛被視為外資的北向資金多為投資人參考的重要指標。不過中國官媒「經濟日報」發文稱，盲目跟從北向資金並非投資良策，北向資金構成複雜、投資風格各異，在A股市場的交易占比不高，既不能直接決定A股的漲跌，也不應該成為投資決策的唯一參考依據。

文章提到，從規模來看，儘管近年來北向資金交易量不斷提升，但總體占比依然較低。截至9月11日，A股市場已有5000多家上市公司，市值達人民幣82兆元左右，北向資金持股市值為人民幣2.27兆元，占比為2.77%，交易規模和話語權均較為有限，難言能夠對A股市場產生重要影響。

文章認為，部分投資者對於北向資金的緊盯和熱烈追求，也反映出市場對於「聰明錢」導向作用的迫切需求。

然而盲目跟從北向資金並非投資良策。伴隨A股市場體量持續增長，資金構成日趨複雜，投資者面臨的各類影響因素愈來愈多，未來應著力培育屬於A股自己的「聰明錢」，防止外資「大進大出」風險，保障資本市場平穩健康運行。