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人行穩匯緊盯銀行動向 要求業者鼓勵客戶延遲購買美元

記者林宸誼／綜合報導
中國十一黃金周臨近，海外旅行勢必提升美元需求，進而增添人民幣貶值壓力。（路透資料照片）
中國十一黃金周臨近，海外旅行勢必提升美元需求，進而增添人民幣貶值壓力。（路透資料照片）

因應中國十一黃金周臨近，海外旅行勢必提升美元需求，進而增添人民幣貶值壓力，銀行被告知鼓勵客戶推遲購買美元。

作為非正式「窗口指導」一部分，中國人民銀行（中國央行）還要求部分大型銀行在向客戶出售任何美元後，不得在銀行間外匯市場平倉，以緩解人民幣貶值壓力。

路透報導，部分大銀行被要求持有一定額度的未平倉購匯部位，直至達到結匯部位限額以上。多數銀行都被允許在即期市場上持有一定額度的的凈空頭或多頭部位。

此舉實際上所代表企業的部分購匯部位會被銀行吸收並在帳上保留一段時間，借以緩解人民幣的貶值壓力。

受到中國經濟復甦乏力以及美中利差拉大的影響，第2季人民幣貶值壓力持續擴大。由於人民幣一路下跌，出口商持有外匯意願高漲，市場供需持續失衡。

人行還指示部分銀行，要求他們減少或延後部分美元購匯。

與此同時，國有銀行在在岸和離岸市場均拋售美元，並在離岸市場吸收人民幣流動性，以提高做空人民幣的成本。

人民幣兌美元8日收在近16年新低，離岸也一度跌破7.36關口，刷新近十個半月低點。監管當局喊話後，離岸、在岸匯價均出現明顯反彈，但在岸即期今年仍跌逾5%，在亞洲表現倒數第二，僅強過日圓和馬元。

人行主管的「金融時報」發表評論員文章稱，人民幣對美元匯率貶值壓力主要是短期、階段性的。

近期美元指數大幅走強，中美的利差持續倒掛，短期人民幣的匯率走貶，但支撐美元的外部因素正在減弱。

人行指出，美元走強不可持續，且央行有充足的匯率應對儲備工具，有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。

匯率 央行

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