我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

中前7月手機出貨量 達1.48億支

財經新聞組／綜合報導
前7月中國市場手機總體出貨量累計1.48億支。圖為民眾從福州華為手機專賣店前經過。（中新社）
前7月中國市場手機總體出貨量累計1.48億支。圖為民眾從福州華為手機專賣店前經過。（中新社）

中國信息通信研究院13日發布的數據顯示，2023年1-7月，中國市場手機總體出貨量累計1.48億支，同比下降5.1%。其中，5G手機出貨量1.17億支，同比下降5.3%，占同期手機出貨量的79.2%。

中新社報導，7月，中國市場手機出貨量1855.2萬支，同比下降6.8%，其中，5G手機1505.8萬支，同比增長2.6%，占同期手機出貨量的81.2%。據統計，7月，上市新機型35款，同比增長59.1%，其中5G手機18款，同比增長100.0%，占同期手機上市新機型數量的51.4%。1-7月，中國市場上市新機型累計238款，同比增長6.7%，其中5G手機103款，同比下降14.9%，占同期手機上市新機型數量43.3%。

此外，7月，中國國產品牌手機出貨量1623.7萬支，同比下降11.2%，占同期手機出貨量的87.5%；上市新機型30款，同比增長66.7%，占同期手機上市新機型數量的85.7%。1-7月，中國國產品牌手機出貨量累計1.21億支，同比下降9.1%，占同期手機出貨量的81.9%；上市新機型累計219款，同比增長4.3%，占同期92.0%。

5G

上一則

也受油價推動 8月PPI增0.7%

下一則

搭華為順風車 小米提前備貨

延伸閱讀

被通膨吃掉 前7月實質總薪資 7年來首度衰退

被通膨吃掉 前7月實質總薪資 7年來首度衰退
小摩CEO提出一連串憂心 對美經濟展望與中國市場變謹慎

小摩CEO提出一連串憂心 對美經濟展望與中國市場變謹慎
「特斯拉殺手」美電動車商Lucid 擬進軍中國市場

「特斯拉殺手」美電動車商Lucid 擬進軍中國市場
物流降溫 內陸今年前7月少6.1萬個工作

物流降溫 內陸今年前7月少6.1萬個工作

熱門新聞

陸媒報導，龍華富士康招聘派遣工中介表示，主要做華為等手機產品的部門，鐘點工時薪已超過製作蘋果手機的部門。鴻海鄭州廠。（彭博資訊）

蘋果與華為正面對決 富士康這數據洩露贏家

2023-09-13 12:54
華為智慧型手機Mate 60 Pro+。（華為官網）

華為新手機Mate 60 Pro+的麒麟9100晶片是什麼等級？

2023-09-10 15:40
蘋果12日在新品發布會上發表iPhone 15系列，但當天蘋果股價收盤卻下跌1.7%。 歐新社

日經：市場為何對iPhone 15發表如此冷淡 原因在此

2023-09-13 14:03
台積電亞利桑納廠晶片傳出需送回台灣封裝。圖為拜登總統2022年12月6日出席該廠上機典禮。（路透）

美難減依賴台灣晶片？分析師：台積電美廠因一事成擺設

2023-09-11 20:31
蘋果據傳將在全球新品銷售頭一天，在南亞和部分地區供應印度生產的iPhone 15系列新機。（路透）

史上頭一遭 彭博：蘋果將在全球開賣印度製iPhone 15新機

2023-09-12 08:10
蘋果公司是「股神」巴菲特鍾愛的一支股票。路透

iPhone 15沒亮點？蘋果憑「這特質」仍是巴菲特最愛

2023-09-13 13:36

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢

好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢