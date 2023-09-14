路透：人行要求中銀行外匯暫緩平倉 緩和人民幣貶值壓力

亞洲貨幣今年來兌美元大多貶值。（取材自彭博）

路透引述消息人士報導，中國央行 本周已要求部分大銀行對結匯中部分購匯部位暫緩在銀行間市場平倉，以緩和人民幣貶值壓力。因應中國10月黃金周臨近，海外旅行勢必提升美元需求，進而增添人民幣貶值壓力，中國主管當局為此提前布局。

消息人士也告訴路透，部分大銀行被要求持有一定額度的未平倉購匯部位，直至達到結匯部位限額以上。多數銀行都被允許在即期市場上持有一定額度的的凈空頭或多頭部位。

此舉實際上意味著企業的部分購匯部位會被銀行吸收並在帳上保留一段時間，借以緩解人民幣的貶值壓力。消息人士還表示，部分銀行還被告知鼓勵客戶延後購匯。

受到中國經濟復甦乏力以及美中利差拉大的影響，第2季人民幣貶值壓力持續擴大。由於人民幣一路下跌，出口商持有外匯意願高漲，市場供需持續失衡。

路透已報導，中國監管層指示部分銀行，要求他們減少或延後部分美元購匯。與此同時，國有銀行在在岸和離岸市場均拋售美元，並在離岸市場吸收人民幣流動性，以提高做空人民幣的成本。

人民幣兌美元上周五收在近16年新低，離岸也一度跌破7.36關口，刷新近10個半月低點。監管當局喊話後，離、在岸匯價均出現明顯反彈，但在岸即期今年仍跌逾5%，在亞洲表現倒數第二，僅強過日圓和馬元。