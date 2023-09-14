人行穩匯 在港增發150億人民幣離岸央票

人行宣布，自15日起，將下調金融機構外匯存款準備金率。（路透資料照片）

中國人民銀行13日宣布將在香港 發行150億元（人民幣，下同，約20.6億美元）六個月期限央票，其中50億元為滾動續發，100億元為增發，這是人行一個月以內第二次增發離岸央票。外界預估將有助於維穩人民幣匯率 。

人行在香港發行的離岸人民幣央票，主要用來吸收人民幣流動性，並傳達人行有意拉抬人民幣匯率的訊號。13日在岸人民幣對美元下午盤收7.2789，升值46基點。另外，13日人民幣對美元官方中間價7.1894，較預測值強近900基點，顯示人行積極拉抬人民幣匯率。

人行旗下媒體《金融時報》評論稱，在香港常態化發行人民幣央行票據，為海外投資者提供了主權信用等級的高品質人民幣投資產品，有助於完善香港人民幣債券殖利率 曲線。在當前時刻進一步增發離岸央票，釋放吸收更多離岸人民幣流動性的信號，有利於維護離岸人民幣匯率穩定。而且，這一機制能直接面對離岸市場參與者，有效傳達政策意圖。

《金融時報》指出，接下來不排除人行將繼續在離岸市場增發人民幣央票，發行規模還可能繼續增加，持續加強對離岸人民幣流動性的調節。中長期看，隨著中國國內穩經濟、穩預期的政策陸續落地見效，人民幣匯率在合理均衡水準上保持基本穩定具有堅實基礎。

另外，13日隔夜離岸人民幣拆放利率（Hibor）上漲75個基點至5.19%，自2022年4月以來首次突破5%以上。專家指出，這與人行宣布增發央行票據有關，意味著回籠離岸人民幣流動性，促進離岸人民幣匯率穩定。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，隔夜等短期人民幣拆借利率，代表在離岸拆入短期人民幣資金的成本上升，該利率上升與人行發行央票有關，隔夜離岸人民幣Hibor上升也意味著離岸市場短期人民幣流動性偏緊。如果離岸市場投機者是透過借入人民幣資金做空人民幣匯率，這個拆借利率上升就會推升這些做空成本，增加其做空人民幣損失風險等。