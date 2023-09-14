台積擬在日本蓋二廠 以日為生產基地前景樂觀

台積電以日本為生產基地的前景日益樂觀，打算興建第二座晶圓廠。（路透資料照片）

路透報導，台積電 美國亞利桑那州晶圓廠建廠進度落後之際，日本 廠工程相對順利，使台積電以日本為生產基地的前景日益樂觀，不僅考慮擴增產能，還打算興建第二座晶圓廠。

不過，台積電13日回應，強調台積亞利桑那州晶圓廠、在熊本興建中的晶圓廠，以及將在德國建造的晶圓廠三者在廠區地理位置、建置規畫和規模均不一樣，就本質而言無法相比。

台積電表示，亞利桑那州半導體晶圓廠專案代表美國半導體產業的一個重要里程碑，當它建成時，將成為美國最先進的半導體製造設施。這是台積在美國第一個如此大規模的投資 ，也是美國史上規模最大的外國直接投資案之一。

路透報導，消息人士透露，在日本，台積電對在九州建立晶圓製造中心充滿信心，可望如期於2024年開始生產成熟製程的晶片。消息人士說，台積電正考慮增加產能並在日本建造第二座晶圓廠，生產更先進的晶片。在亞利桑那州，台積電計畫在當地生產先進晶片，但因缺乏專業勞工，不得不將投產的時程延後一年至2025年。

消息人士透露，台積電認為在日本工作文化上較能契合，和官方交涉也容易，補貼也大方。消息人士指出，台積電認為，日本勞工耐於長時間工作，對雇主忠誠度高，較願意接受不時得加班的繁重工作安排。

台積電強調，台積拓展全球製造版圖是基於客戶需求、市場商機、營運效率、政府支持水準和成本經濟等多方面之考量，目前台積投資的地區都是為支援客戶需求，並應對半導體技術長期需求的結構性成長。

以賽亞調研機構副總經理陳逸萍說：「台積電與日本政府之間的關係是互利的。」 她也說，對於晶圓製造商來說，日本具有晶片設備和材料供應商的網絡、工作文化的相近以及與接近台灣的地利等優勢。

經濟產業省官員告訴日經：「在我們看來，台積電對在日本投資相當樂觀。我們非常歡迎增設第二座晶圓廠的計畫，但需要先了解詳情。」經產省已提供台積電第一座晶圓廠高達4760億日圓（32.3億美元）補貼。