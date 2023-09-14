TikTok在美上線電商服務 20萬商家入駐

歷經多時測試後，中國短影音平台抖音海外版TikTok 終於「出招」，12日於官網正式宣布，在美國正式上線電商 服務TikTok Shop（TikTok電商），已有逾20萬商家入駐。

澎湃新聞報導，本次TikTok電商上線前，已在美國用戶實行數個月的測試。除去短影音和直播購物外，用戶可直接從「For You」 動態中的影片和直播中購買標記的產品。

針對商家和創作者，TikTok電商推出系列服務，包括商品展示頁、商城，連接商家與創作者的「聯盟計畫」。同時，TikTok電商還上線幫助商家存儲、挑選、包裝並配送商品的「TikTok履約計畫」，以及與第三方合作開發的安全支付系統。

TikTok還將進一步擴大「商城」入口的推出範圍。「商城」位於TikTok首頁，能為商家和商品帶來更多曝光。有四成的TikTok美國用戶介面包含「商城」入口，預計10月初，所有美國用戶都能在首頁看到「商城」。

TikTok指出，於測試階段時，美國已有20萬商家入駐，包括巴黎萊雅、貝玲妃、Olay等品牌已加入或計畫加入，還有超過10萬TikTok達人參與TikTok電商服務。另，TikTok計畫打造電商購物中心，要將用戶可瀏覽和購買商品的渠道整合在同一頁面。

據悉，TikTok電商2021年已在印尼啟動測試，隨後英國、馬來西亞、泰國 等市場陸續上線。