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中企赴港上市狂踩油門 半年97家申請

記者林宸誼／綜合報導

中企在Ａ股IPO節奏放緩，但赴港上市則「開快車」。中國證監會官網顯示，截至9月7日，3月底以來已收到超過138家企業的備案申請，其中97家中企擬赴港上市。

上海證券報報導，中國今年3月底實施「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」。從申請備案的企業行業看，這138家企業涉及出行物流、互聯網、通信、醫藥醫療、金融、化工、生物科技等行業。

今年8月底，中國證監會宣布將階段性收緊IPO節奏，外界認為與維穩A股有關，而「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」實施以來，亦有利中企境外上市，相關企業提交備案資料預計將持續踴躍。

7、8月歷來是滬深交易所IPO申報傳統淡季，但7月出現多年未見的零申報情況，一度讓市場揣測IPO節奏的變化，8月滬深交易所繼續出現零申報的情況，而北交所也只受理了兩家公司，即雲星宇和華興股份。

實際上，8月27日中國證監會宣布降低融資保證金比例、規範減持、優化IPO和再融資安排，加上中國財政部、稅務總局宣布調降股票交易印花稅率，多管齊下活躍資本市場、提振市場信心，算是印證了IPO節奏階段性收緊。

目前已取得中國證監會境外上市備案通知書的企業有31家，正在備案流程中的企業107家。中國證監會定期披露申請備案企業的企業名稱、申報類型、擬上市證券交易所、仲介機構等情況。

北京一名法律事務所合夥人表示，獲得備案的31家企業中，有15家都是在8月以來獲得備案通知書。考慮到存在部分非公開方式申報項目申請了延後公示備案，實際申報數字應超過138家。從已通過備案的專案看，自中國證監會接收備案資料至回饋問題的時間多數為2至3周。

截至目前，獲得境外上市備案通知書的知名企業包括知行汽車、順豐同城、第四範式、十月稻田、優必選、極氪等。

證券 融資 北京

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