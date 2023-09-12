庫存壓力仍大 中國車市復甦不如預期

中國汽車流通協會發布8月汽車經銷商庫存數據顯示，汽車經銷商綜合庫存系數（期末庫存量/當期銷售量）為1.54，年增5.5%，庫存預警指數56.9，代表庫存壓力仍大。報告指出，經銷商普遍面臨新車盈利較差、客流不足、庫存壓力加大，以及資金回籠緩慢等問題，恢復狀況不及預期。

庫存預警指數以50為榮枯線。50以下均處於合理範圍。庫存預警指數越高，反映市場需求越低，庫存壓力越大，經營壓力和風險越大。

儘管中國官方在7月底推動的「百城聯動、千縣萬鎮」汽車促消費活動，而8月下旬也有77.3%的經銷商開啟818購車活動，有效地提升客流量和訂單數量，加上暑期出遊、開學季和結婚季等因素，帶動購車需求。

不過經銷商的經營狀況仍不甚理想。從分指數來看，8月庫存、市場需求、平均日銷量指數有所上升，但從業人員和經營狀況指數則有所下滑。

從類別來看，品牌類型上，進口及豪華品牌指數月增率上升，而合資品牌和自主品牌的指數則有所下降。8月庫存深度超過兩個月的品牌有8個，其中庫存深度最高的三個品牌為：奔騰、上汽通用別克、榮威。

展望後市，調查顯示有87.1%的經銷商對9月車市保持謹慎樂觀。由於地方政策和汽車企業活動的雙重刺激，以及重慶國際車展和各地小型銷售類車展的舉辦，預計新車銷量將呈現季節性上升，月增速約5%。