中國經濟回暖 8月新增借貸、社會融資規模皆優於預期

中國人民銀行11日公布最新金融統計數據顯示，8月新增人民幣貸款1.36兆元。(中新社)

中國在經歷7月金融數據低迷後，中國人民銀行11日公布最新金融統計數據顯示，8月新增人民幣貸款 1.36兆元（約1865億美元）；社會融資 規模增量人民幣3.12兆元，雙雙優於市場預期。顯示中國經濟有回暖的跡象。

而8月廣義貨幣 （M2）供應年增10.6%，增速較7月低0.1個百分點。

央視財經報導，中國銀河證券首席經濟學家章俊分析，8月新增社融和人民幣貸款，是在去年8月已達到歷史同期峰值的基礎上實現的，實屬不易，8月貸款增量比7月大幅增加超過人民幣1兆元，明顯強於季節規律，也顯示市場預期和情緒出現好轉。

章俊指出，8月有各種利多政策密集推出，提振市場信心，貸款增速總體平穩、邊際回暖，金融對實體經濟的支持力度可望持續發力。

人行公布數據指出，8月住戶貸款增加人民幣3922億元，其中中長期貸款增加人民幣1602億元。

企（事）業單位貸款增加人民幣9488億元，其中中長期貸款增加人民幣6444億元。

申萬宏源屠強團隊認為，在政策發力的背景下，8月信貸好於預期，居民提前還款或減少，未來需關注9月是否能同時看到居民信貸的持續釋放，和居民存款的減少，以及這種數據表現在10月及至年底的可持續性。

屠強分析，居民部門信貸有所回暖，短貸回到正常水平，而居民中長貸新增雖仍明顯偏離歷史平均，但較於7月新增重新回正，但高頻地產成交數據並沒有較7月出現明顯改善，或是在存量房貸利率調整政策預期催化下，居民提前還款規模下降。

在貨幣供應上，8月底廣義貨幣（M2）餘額為人民幣286.9兆元，年增10.6%，增速分別比7月底和去年同期低0.1％和1.6％。狹義貨幣（M1）餘額人民幣67.9兆元，年增2.2%，增速分別比7月底和去年同期低0.1％和3.9％。