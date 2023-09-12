看好AI晶片需求 台積電：未來幾年市場年複合成長率達50%

台積電 近日參加外資券商在美國紐約舉辦的科技論壇時表示，受惠生成式AI 需求暢旺，台積電是主要受惠廠商之一，重申看好AI相關CPU、GPU及加速器等晶片 需求，未來幾年相關市場年複合成長率（CAGR）將達50%。

AI是今年以來科技業最火熱的話題，其中主要在輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等運算晶片大廠相繼推出可支援大型語音模型（LLM）生成式AI運算的加速卡，使未來各式應用都可望加入AI功能，深入消費者生活當中，使AI商機開始隨之爆發。

台積電在紐約的科技論壇當中，重申看好AI相關的CPU、GPU及AI加速晶片等市場需求，將可望在未來幾年呈現50%的年複合成長率的高水準。法人指出，台積電已經成功拿下輝達A100、H100、L40S等AI加速器晶片大單，並採用台積電7奈米及4奈米製程量產，其中，A100、H100更塞爆台積電CoWoS先進封裝產能。

台積電亦同步掌握超微MI300大單，預期可望在第4季採用台積電5奈米製程及其CoWoS先進封裝，且目前各大ODM大廠開案量有追平甚至是超越輝達產品線的趨勢，代表超微MI300未來出貨動能亦不容小覷。

台積電亦在紐約的科技論壇中重申先前在法說會時釋出對半導體景氣與自家營運的看法，強調全球總體經濟仍充滿不確定性，對於需求何時回復能見度仍然不高，不過，台積電對於本身技術領先深具信心，並且會維持優於產業平均水準的成長幅度。