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宜家中國衝買氣 逾300種產品降價

記者賴錦宏／綜合報導
宜家中國計畫對超過300種產品進行降價。(中新社資料照片)
宜家中國計畫對超過300種產品進行降價。(中新社資料照片)

來自瑞典的居家用品連鎖零售商宜家中國日前宣布，2024財年（9月1日至明年8月底）計畫對超過300種產品進行降價，並為中國消費者提供分期付款服務。分析認為，降價既是宜家對當下消費趨勢的回應，也是行業動向所趨。

界面新聞報導，中國房市持續低迷也連帶影響家具的銷售。中國國家統計局的數據顯示，今年7月，中國家具類零售總額人民幣126億元(約17.3億美元)，較去年同期僅微增0.1%，今年前7個月累計也僅成長3.2%。

報導指出，宜家中國在日前就宣布，決定結束宜家上海靜安城市店的試點，計畫於今年底停止營運。除了這一實驗性的門店外，宜家中國已經關閉兩處線下店鋪。目前宜家在中國共有34家商場與兩家體驗店。

宜家中國日前宣布未來三年的「生長+」戰略，表示將在中國市場投資人民幣63億元，用於專業的家居解決方案、個性化服務及全渠道生態建設。

宜家中國並宣布，2024財年，宜家計畫對超過300種產品進行降價，並為中國消費者提供分期付款服務。

報導稱，在宜家的諸多計畫中，最為顯眼的項目即是「降價」。財年發布會上，宜家中國高級商業副總裁弗朗索瓦表示，2024年，宜家將會發布為中國市場打造的2000多個新品，並對300餘種產品進行降價，宜家此番降價並非一時性的措施，而是長期性降價。

弗朗索瓦說：「這不僅僅是針對某個品類。不同系列的不同種類的產品和產品組合，我們都會做適當的考慮和調整。」

據報導，在經濟周期波動之中，中國民眾的消費習慣趨於理性，家居行業紛紛拿出降價舉措來挽留消費者。

除宜家外，居然之家、紅星美凱龍也推出折扣優惠。9月，訂製家居品牌歐派也跟進，將訂製衣櫃和櫥櫃價格降至人民幣599-699元的歷史新低。

瑞典 投資 零售商

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