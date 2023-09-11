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活絡房市 廣州下調首套房貸利率

記者黃雅慧／綜合報導
一線城市廣州近日下調首套房貸利率，成為首個房貸利率突破LPR下限的城市。(中新社資料照片)
一線城市廣州近日下調首套房貸利率，成為首個房貸利率突破LPR下限的城市。(中新社資料照片)

為活絡房市，一線城市廣州近日下調首套房貸利率，無房首套房首付30%，利率為貸款市場報價利率（LPR）減10個基點，即4.1%，成為首個房貸利率突破LPR下限的城市。

廣州日報報導，市場傳聞廣州有一套房無在供或者已結清，二套房按照首付30%，利率也為LPR減10個基點；一套房且在供，首付為40%，利率LPR加30個基點；在廣州有二套房及以上，暫停發放。新政8日起執行。而該消息經多家仲介機構證實。

21世紀經濟報導，廣州大源按揭總經理、房衛士創始人鄭大源指出，只要結清首套房貸，購買二套房可以享受與首套房同樣的首付比，該政策超出市場的預期，此前這種情況的首付比率為五成。

而這次廣州首套房貸利率下降到底有多優惠？根據21財經估算，下調10基點之後，如果貸款500萬元（人民幣，下同，約68萬美元），按20年還貸計算，合計利息將減少了6.4萬元。

此前，市場已對首套房「兩成首付」有期待，因此有開發商提前喊出「兩成首付」作為宣傳。

財聯社報導，據不完全統計，廣州預計有超過20個新盤提前按「兩成首付」，進行了營銷推廣。

在購房者實際認購時，按兩成首付簽單。但政策不如期望，部分前期以「兩成首付」與購房者簽約的開發商，將通知購房者補繳首付，不確定是否導致部分購房者退定，從而降低回暖之勢的樓市熱度。

事實上，自一線城市啟動「認房不認貸」政策以來，廣深地區的熱度不及京滬。

廣州房地產市場研究專家李茂喆表示，從各仲介平台數據來看，廣州執行新政後二手房放盤量明顯增加，置換需求入市意願增強，但成交並未明顯變化。

利率 貸款 房地產

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