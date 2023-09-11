阿里盒馬鮮生 暫停赴港發IPO

盒馬鮮生暫停推進在香港首次公開發行（IPO）的上市計畫。（取材自微博）

由於消費股氣氛低迷，上市估值或不及預期，阿里巴巴旗下新零售業 務盒馬鮮生，暫停推進在香港 首次公開發行（IPO）的上市計畫。阿里在5月曾官宣，盒馬、菜鳥和阿里雲獨立上市的消息。其中盒馬被認為是最有可能先拔頭籌。當時有消息認為盒馬最快今年11月進行IPO。

彭博報導，阿里轄下資本管理委員會評估後，認為盒馬的上市估值只能達到40億美元，不是預想中的60億至100億美元，因此決定暫停推進上市計畫，以待市場情況改善，再推動上市，目前主力爭取安排其他業務上市。

界面、財聯社旗下財經信息服務平台「藍鯨財經」報導，今年是盒馬的進擊之年。6月30日當天，盒馬一天內在北上廣深、杭州、西安、合肥、鄭州 八城同開了12家新店，其中，單上海就同時開出5家盒馬OUTLETS。

盒馬CEO侯毅年初內部信宣稱，今年盒馬鮮生門店和旗下「X會員店」將有兩位數增長，盒馬OUTLETS將達到100多家。截至6月30日，盒馬在全中國14個城市有68家盒馬OUTLETS。

7月21日晚間，阿里發布2023財年年報，其中盒馬整體GMV（商品交易總額）超過人民幣550億元（約75.13億美元），線上交易對盒馬GMV的貢獻超過65%。目前，盒馬線下門店已超300家。