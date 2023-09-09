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Wedbush分析師：台積電上月業績旺 但不宜過度樂觀解讀

編譯陳律安／綜合外電
分析師表示，不宜過度樂觀解讀台積電上月的業績。路透
分析師表示，不宜過度樂觀解讀台積電上月的業績。路透

晶圓代工龍頭台積電8日公布上月合併營收，寫近七個月新高，專家表示，這對台積電本季營收來說，是個良好的開始，但也不宜過度樂觀。

巴隆周刊（Barron's）報導，Wedbush分析師布萊森（Matt Bryson）說，台積電已公布的7、8月營收，累計已達分析師們對7月至9月這一季營收預期的69%，略高於五年歷史均值66%，為本季財報創造良好開局。

然而，布萊森也示警，不應過度解讀台積電8月的業績，原因是近來各企業的財測，對下半年重要科技市場的預期不太樂觀。台積電在7月下修全年財測，預估今年營收年減10%，當時管理高層說，除了火熱的人工智慧（AI）晶片市場外，其他市場需求惡化的情形比預期嚴重。

布萊森在報告中指出，終端市場或台積電客戶的需求尚未見到任何具體的顯著改善，因此目前尚無理由修正對台積電第3季業績的預期。

布萊森重申對台積電股票的正向評級，仍給予新台幣650元（20.2美元）的目標價，理由是台積電長期具有強大的產業領導地位，該目標價意味台積電ADR可望再漲約20%。

台積電稱霸高階晶片市場，為蘋果iPhone、高通行動晶片組生產處理器，超微的處理器也是由台積電代工。根據集邦科技的數據，台積電在全球晶圓代工市場的市占率為56.4%，穩居龍頭，其次是三星的近12%。

台積電 晶片 股票

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