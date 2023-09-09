中國十一假期 遊日團業績慘

距離中國十一假期還剩20多天，十一出遊需求熱度一路上揚，旅遊產品預訂已開啟，中國多個旅遊平台數據顯示，境內遊產品預訂量年增近五倍，機票客單價較暑期上漲兩成，但日本 團則幾乎沒有人報。

澎湃新聞報導，截至8月30日，攜程大交通市場搜索指數顯示，今年十一假期的境內機票搜索熱度，超過2022年同期190%以上，恢復至2019年同期104%；住宿行業的火爆程度尤其在大交通之上，假期境內酒店市場搜索熱度已達2022年同期四倍以上，相較2019年增長近120%。

值得注意的是，中秋節連上十一假期的八天超長假期，長線遊預訂熱度更高。據攜程機票酒店的預訂趨勢，十一假期跨省遊的比率達84%，年增30個百分點。

長線遊主要集中在西北，如布爾津、烏魯木齊、蘭州、敦煌；或是華南的三亞、廣州、廈門等地。其中，新疆 在今年十一假期繼續引領復甦增長，喀什市旅遊預訂較2019年同期增長439%，布爾津增長207%。出境遊方面，隨著第三批出境團隊遊國家名單公布，今年十一出境遊市場呈現高度活躍的態勢。當日，各平台出境團隊遊火速上架，不少遊客搶購的團隊遊路線均在十一出發。