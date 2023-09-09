台灣出口連12黑 本月拚轉正 AI、科技新品備貨效應 有望推升外銷

台灣8月出口373.6億美元，年減7.3%，雖是連12黑，但減幅收斂至個位數，為近十月最小減幅。（本報資料照片）

AI 商機助攻，加上進入外銷旺季，台灣財政部 8日公布8月出口373.6億美元，年減7.3%，雖是連12黑，但衰退幅度收斂至個位數，為近十個月最小減幅。其中，資通與視聽產品是唯一正成長的貨類。

財政部統計處長蔡美娜表示，目前外貿狀況仍屬盤整，以季節走勢推估9月出口落在368億至383億美元，年增減幅在正負2%之間，即最快9月出口有機會轉為正成長，11月是一個拐點，第4季會轉入另一個上行周期。

另外8月進口287.7億美元，年減22.9%，連十黑；出超85.9億美元，則創歷年單月新高。

蔡美娜指出，全球經濟復甦步調仍然遲緩，所幸人工智慧 （AI）等新興應用商機挹注部分外銷量能，加上科技新品備貨效應，傳產貨類外銷減幅也收斂，使出口持續轉好。但前八月出口2,781.7億美元，年減15.7%，則是近14年來最大減幅。

從出口貨類來看，外銷主力電子零組件8月衰退11.2%，連十黑，其中積體電路減10.4%、印刷電路減25.5%。

蔡美娜分析，廠商庫存調整再延後，且近期業界看法多半顯示第4季半導體景氣仍無法大幅回升，先前雖有急單支撐，但難以延續至第4季。

蔡美娜表示，目前看來，電子零組件可能會持續走低到年底，至12月將形成連14個月下滑，追平前一波景氣衰退，「電子零組件景氣未明顯復甦前，出口無法大幅度轉好」。

另外資通與視聽產品表現亮眼，是11大貨類中唯一挺住正成長，8月出口75.8億美元，年增43.1%。

其餘貨類方面，8月礦產品、光學及精密儀器年減逾三成，仍是重災區；紡織品、運輸工具減幅在二成至三成間；基本金屬及其製品、電機產品、化學品、塑橡膠等貨類減幅仍超過一成；機械年減9.6%，相對收斂。

展望未來，財政部分析，隨高效能運算、人工智慧、資料中心、車用電子等新興應用需求持續擴展，終端產品晶片含量提升，加上消費性電子新品陸續上市推升備貨需求，皆可望挹注我國下半年出口動能。

然而全球製造業生產活動疲弱，且有升息效應、俄烏戰事、美中科技戰等不確定因素干擾，將侷限我國外貿表現，仍有待密切關注後續發展。