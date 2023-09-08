台積熊本設廠 35家供應鏈跟進

台積電熊本廠接近完工，目前已知至少有35家供應鏈將跟進台積電赴日本投資設廠。（路透）

台積電 將赴日本 熊本設廠，中信銀總經理楊銘祥表示，目前已知至少有35家供應鏈將跟進台積電赴日本投資 設廠，熊本市經濟局總括審議員工藤晃則引述日企的預估指出，看好台積電進駐熊本，將在未來十年內帶動4.3兆日圓（約293.86億美元）投資額。

中信銀7日舉辦企業赴日投資論壇，楊銘祥指出，中信銀客戶裡至少已有35家台積電供應鏈一起赴熊本設廠，產業遍及包括半導體、IC設計、電源管理、鋼鐵、化學材料、海運承攬、塑化等領域。

據了解，目前已有崇越和家登等台積電供應商表態將赴日本設立營運據點，就近服務台積電等客戶。崇越董事長潘重良透露，台積電熊本廠將會在近期陸續移入機台，預估明年上半年即可進行試產，相較美國亞利桑納州廠延至2024年底到2025年才會完成，日本熊本廠進展明顯比美國廠還順利。

工藤晃在論壇中指出，目前熊本市已經整理開發三塊工業用地，最快2025年可以建設相關設施，工業用地合計48萬平方公尺。至於台積電第二工廠是否在熊本設廠，公開訊息了解正在繼續評估，熊本正在等待台積電決策，無法決定是不是在熊本。

工藤晃說，前進熊本的台積電員工600名到700名，居住地點可以分為兩個，第一個是台積電熊本廠的菊陽町，也有人選擇到熊本市，多考慮就學環境與生活需求，其子女在當地就讀國際學校，熊本公立學校也歡迎。

由於目前約有六到七成台積電當地員工，選擇住在熊本市內，熊本已經在整頓交通道路、開發馬路，其他對台積電友善措施還在討論中，但「希望可以支持（員工）生活起居問題，過得更舒適」。其他友善措施上，工藤晃說，以熊本縣來說，未來工廠如果完工，最大會補助50億日圓（約3417萬美元）。

而台積電是否在日本熊本興建二廠，與台積電日本整體布局息息相關，台積電在熊本的布局成功與否，將對台積電在日本乃至全球的半導體產業布局產生重大影響。至於台積電熊本廠進度，工藤晃說，第二工廠的確有繼續評估在熊本縣設置，但還在等待台積電決策。