中國進出口減速趨緩 外貿有望逐漸回穩

中國海關總署7日公布8月外貿數據，按美元計，中國8月出口年減8.8%，減幅比前月收斂5.7個百分點；進口年減7.3%，減幅亦收斂5.1個百分點。（中通社）

中國海關總署7日公布8月外貿數據，按美元計，中國8月出口年減8.8%，減幅比前月收斂5.7個百分點；進口年減7.3%，減幅亦收斂5.1個百分點。8月進出口持續負增長，但減幅均小於市場預期。

專家指出，到今年底為止，中國進出口降幅將繼續收窄，外貿有望逐漸回穩。

數據顯示，中國8月出口2848.7億美元，年減8.8%；進口2165.1億美元，年減7.3%；8月貿易順差683.6億美元，年減13.2%。

之前機構法人預期海外需求持續疲軟，以美元計價的中國8月進出口數據恐持續雙位數負增長。

上海證券宏觀分析師胡月曉指出，8月進出口情況實際上好於預期，如果不是匯率 變動影響，也就是按人民幣變動的進出口情況，已和去年基本持平，這意味著海外疫情後，經濟社會正常化對中國中國外需的影響已基本消除，未來中國中國進出口的發展將平穩，高順差也將延續。

中經院第一研究所助研究員王國臣表示，中國各地加速基礎建設，近期地方專項債加快發行，加上一系列房地產 鬆綁政策，可望刺激房地產相關行業逐步升溫，這對內需產業鏈和進口需求均有正面影響。從中國海關總署發布8月進口大項來看，鐵礦砂、石油 等大宗商品進口明顯加大，預料內需將持續增溫，也將持續刺激進口減幅在今年內繼續收斂，但要翻為正增長則還需觀察。

從出口來看，王國臣指出，去年中國出口高基期效應在8月影響逐漸降低，以及ICT產業目前全球庫存去化接近尾聲，因此，中國出口預料也將有望好轉，但預估到今年底仍很難恢復到正增長，減幅則有望持續收斂。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟對香港經濟日報分析指，中國8月進出口降幅縮小，可以和中國製造業採購經理人指數（PMI）數據回暖和生產端加速修復、港口集裝箱和貨物吞吐量、貨運價格指數等數據相互佐證。

在貨物進出口規模總體平穩、貿易結構和目的地結構不斷多樣化的基礎上，中國進出口有望減幅繼續收斂，外貿有望重回穩定上升態勢。