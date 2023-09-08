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美封鎖 逼出中工業互聯網平台

財經新聞組／綜合報導
中微半導體，在中國發揮著頭雁效應。圖為位於江西南昌高新區的南昌中微半導體設備有限公司，工程師調試LED高端設備MOCVD。 （中新社）
中微半導體，在中國發揮著頭雁效應。圖為位於江西南昌高新區的南昌中微半導體設備有限公司，工程師調試LED高端設備MOCVD。 （中新社）

上海6日發布第二批「工賦鏈主」培育企業（簡稱鏈主或工賦鏈主）名單，共15家。所謂鏈主，就像頭雁，它們是當下上海編織製造業「數位化之網」的關鍵節點。

中新社報導，「數位技術發展突飛猛進，推動全球加快步入數位經濟時代。」上海市副市長陳傑在當天的製造業數位化轉型現場交流會上說。他表示，對於製造業高質量發展而言，數位化轉型已不再是可有可無的一道選擇題，而是關乎企業發展乃至強化高端產業引領的必修課。

上海給製造業的數位化定了一個「小目標」。根據上海市製造業數位化轉型實施方案，上海主要目標包括：到2025年，全市規模以上製造業企業數位化診斷全覆蓋，數位化轉型比例不低於80%；全市工業互聯網核心產業規模達2000億元人民幣（約274.5億美元）等。

中微半導體設備（上海）股份有限公司副總裁董祥國說，在相關的技術封鎖背景下，本土產業鏈存在非常大的斷鏈可能性，該企業搭建了工業互聯網平台，助力中國本土集成電路（積體電路）產業的補鏈、強鏈。

「我們做軟體（工業互聯網平台）實際上是被『逼』出來的。」董祥國說。

「當我們自己的數位化水平到達一定程度時，我們發現弱點在供應鏈上。為了幫助供應鏈企業，特別是中小企業提升數位化水平，我們大概從2017年開始就向供應鏈端延伸業務。」他說。

董祥國表示，該企業搭建的工業互聯網平台不僅服務於企業自身的產業鏈，也服務於行業的其他設備企業，中國半導體設備企業一定要抱團發展，形成生態。經過幾年努力，其設備零件已從以中國國產為輔，轉變為以國產為主。

中微半導體設備（上海）股份有限公司也是上海第一批工賦鏈主培育企業之一，企業也在發揮著頭雁效應。

上海市經濟和信息化委員會副主任張英表示，上海推進了重點產業領域的數位化轉型「蝶變」，由點及鏈及圈，培育新技術、催生新業態、壯大新產業。上海加快工賦鏈主培育，已初步形成兩批共25家工賦鏈主。

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