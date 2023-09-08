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鴻海傳攜手意法半導體 計畫在印度蓋廠

編譯易起宇／綜合報導
消息人士表示，鴻海正與意法半導體合作，計畫在印度興建40奈米晶片廠。（路透）
消息人士表示，鴻海正與意法半導體合作，計畫在印度興建40奈米晶片廠。（路透）

彭博資訊引述知情人士談話表示，鴻海集團衝刺半導體布局，正與意法半導體（STMicroelectronics）洽談合作，計畫在印度建造半導體工廠，並正尋求政府支援，以擴大在印度的布局。

鴻海原先打算和印度億萬富豪阿加瓦爾（Anil Agarwal）的Vedanta集團合作，但一年下來仍毫無進展，最後宣告破局。透過和意法半導體聯手，鴻海將可利用這家晶片業先驅的專業，拓展其在有利可圖但具有難度的半導體事業。

對於相關消息，鴻海7日表示：「沒有評論」。談到鴻海集團持續擴大在印度的布局，鴻海董事長劉揚偉之前表示，印度經過這幾年來的發展，大家都可以看到時間差不多到了，整個國家發展，如果沒有什麼大變化，印度未來是製造方面新的國家。

劉揚偉分析，過去科技業在中國花了30多年才完善生態系建置，印度也要花適當的時間才能建立生態系，但因為已經有了中國的經驗，加上環境不一樣，現在又有AI協助，預期印度建置生態系的時間會縮短，雖然還是會有很多與在中國發展類似的狀況，但不完全可以推測未來印度的發展，他仍相當看好，印度產業鏈發展起來的機會很大。

彭博資訊引述消息人士報導，鴻海和意法半導體正在向新德里當局申請政府支援，以興建一座40奈米晶片廠。這種成熟晶片可用於汽車、相機、印表機等各式各樣機械。

消息人士表示，新德里當局已向鴻海詢問更多有關其與意法半導體合作的細節。

其中一名消息人士說，鴻海也正在和其他幾家擁有晶片製造技術的公司洽談。

鴻海曾透露，集團每年半導體採購金額逾600億美元，占全球半導體採購市場規模超過10%，並逐年增加。劉揚偉先前已於股東會上指出，鴻海半導體布局將擴大區域關鍵產能建置，降低IC供應不均衡的風險。

鴻海 印度 晶片

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