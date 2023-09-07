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在岸人民幣 觸及近11月低點

記者林茂仁／綜合報導

在岸人民幣6日再度跌破7.3關口，盤中最低觸及7.3217，逼近去年10月的最弱水準（7.3285）。外界將7.3視為人行力守的防線，6日下午盤就有特定國有大行買盤進場拉抬人民幣，在岸人民幣下午盤收在7.3084，逆勢升值4點。

更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率盤中同樣跌破7.32關口，最低至7.3277，貶值200多點，但午盤過後離岸人民幣也持續回升至接近平盤。

一財網報導，交易員表示，外界預測6日的中間價為7.3170，但實際的官方中間價是7.1969，顯示逆周期因子已達近1200點，亦即官方刻意拉高官方中間價1200點，加上國有大行進場買人民幣的跡象不斷。但多數法人機構認為，在中美利差維持高檔的背景下，人民幣仍面臨一定壓力。

人行在1日宣布下調外匯存款準備金率後，人民幣匯率攀升，當周收於7.2675，周漲幅0.29%。

不過，本周開始，人民幣再度走貶，A股亦呈現震盪態勢。儘管8月中國製造業PMI景氣再度升至擴張區間，但服務業擴張減速，經濟修復動能仍然偏弱，經濟基本面不佳也影響人民幣匯率跟著走弱。

此外，近期資金面較為吃緊，銀行超儲率位於低點，因而降準預期大增。幾家城商行的個金部門人士表示，繼9月初降低存款利率之後，預計很快還將繼續下調。

同時，美元指數居高不下是人民幣匯率的關鍵壓力點之一。截至9月6日下午，美元指數報104.7附近，挑戰105關鍵水準。此外，10年期美債殖利率為4.265%，中美利差接近1.7個百分點。

匯率 殖利率 投資

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