動力電池裝車 中企占6成 6家進入全球10強

全球動力電池裝車數據顯示，寧德時代連續六年位居榜首。（中新社）

南韓 諮詢機構SNE research公布今年前七個月全球動力電池裝車數據，全球動力電池裝車量362.9GWh（百萬度），年增49.2%。中國六家電池企業入列前十名，並且以62.9%的整體市占率在全球動力電池市場占據絕對優勢。

其中寧德時代連續六年位居榜首，電池裝車量132.9GWH，年增54.3%，全球市占36.6%，在全球電池供應商中唯一占據三成以上的市場，與上年相比小幅增加1.2個百分點。比亞迪電池裝車量58.1GWh，年增94.1%，市占率16%，與上年同期相比增加3.7個百分點。繼續縮小與寧德時代的市占率差距，且成功超越南 韓LG新能源，全球市占第二。

自此，寧德時代和比亞迪兩家電池的全球市占率已經達到52.6%，超過了一半市占。除了兩個超級霸主，還有中創新航、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達四家中國電池企業入圍前十名榜單，分列第六、八、九、十名。

四家企業的位次與今年上半年相比沒有變化。值得注意的是億緯鋰能這家企業，裝車量為8GWH，增速達到了150.9%，是前十名中唯一一家增速達三位數的企業，市占率從去年的1.3%增加0.9個百分點至2.2%。

SNE research表示，寧德時代超越了中國內需市場，在歐洲和北美也在迅速成長。寧德時代的電池搭載在特斯拉 Model 3/Y、廣汽埃安Y、上汽名爵等中國內需市場的主力電動轎車和商用車上，持續保持高增長勢頭。