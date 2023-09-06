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中5G手機 出貨占比拚85%明年目標 75吋以上彩電市占要逾25%

記者林茂仁／綜合報導
中國工信部、財政部提出，到2024年中國手機市場5G手機出貨量占比目標將超過85%。（新華社）
中國工信部、財政部提出，到2024年中國手機市場5G手機出貨量占比目標將超過85%。（新華社）

中國工信部、財政部聯合下發「電子信息製造業2023-2024年穩增長行動方案」，提出主要目標，2024年中國手機市場5G手機出貨量占比超過85%，75吋及以上彩色電視機市占超過25%。

新華社報導，該行動方案提出2023至2024年，中國在電腦、通信和其他電子設備製造業增加值平均增速5%左右，電子資訊製造業規模以上企業營業收入突破人民幣24兆元（約3.29兆美元）。

行動方案的主要目標中，5G手機出貨量占比超過85%引起市場關注，從過往資料來看，這一比率長期維持在80%以下，業界預估明年5G手機將會出現較大成長空間。

根據中國通信院披露的數據顯示，2022年全年，境內市場手機總體出貨量2.7億支，年降22.6%。其中，5G手機出貨量2.1億支，年降19.6%，占同期手機出貨量78.8%。

從今年上半年來看，5G手機出貨占比仍低於80%。今年前6月，中國國內市場手機總體出貨量1.3億支，年降4.8%，其中，5G手機出貨量1億支，年降6.4%，占同期手機出貨量的78.9%。

不難看出，當前5G手機出貨占比提升存在較大空間。在業內看來，「行動方案」有望為中國國內消費電子行業注入強心針，穩住這一大宗消費市場。

工信部電子信息司副司長楊旭東說，今年以來，中國電子資訊製造業整體呈現持續恢復、結構向優的發展態勢，但也要看到，行業仍面臨需求不振、預期轉弱、增勢放緩等挑戰，該方案有系統地謀畫兩年期穩增長舉措，努力擴大有效需求、提升行業供給水準。

楊旭東說，將聚焦積體電路、新型顯示、伺服器等領域，推動短板產業補鏈、優勢產業延鏈、傳統產業升鏈、新興產業建鏈，促進產業鏈上中下游融通創新、貫通發展，全面提升產業鏈供應鏈穩定性。

在擴大有效需求方面，方案明確依託技術和產品形態創新，提振手機、電腦、電視等傳統電子消費，同時培育壯大新增長點，比如研究制定新一輪支持視聽產業發展的接續政策，加快培育視聽消費新增長點等。

5G 供應鏈 財政部

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