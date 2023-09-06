中國企「三桶油」上半年 每天淨賺10億人民幣

今年上半年，受供求基本面、美元升息等因素影響，國際原油價 格震盪走低。兩大國際基準原油均從100美元上方跌落，包括布蘭特原油、美國西德州 原油現貨平均跌超26%，在相同的油價大背景下，由於業務結構的不同，中國國企中國石油 、中國石化及中海油「三桶油」上半年業績呈現分化。

上半年「三桶油」合計淨利人民幣1841.44億元（約252.22億美元），平均每日淨賺超人民幣10億元（約1.37億美元）。

澎湃新聞報導，布蘭特原油現貨平均價格為79.66美元／桶，年減26.2%；美國西德州原油現貨平均價格74.76美元／桶，年減26.6%。

其中，中國石油上半年再創歷史同期最佳業績，上半年營收人民幣1.5兆元，年減8.3%；淨利人民幣853億元，年增4.5%。同期，中國石化營收人民幣1.6兆元，年減1.1%；淨利人民幣351億元，年減20.1%。中海油營收人民幣0.19兆元，年減5%；淨利人民幣638億元，年減11%。

對比看，「三桶油」之中，中國石油營收降幅最高，但淨利年增4.5%，是「三桶油」中唯一一家實現淨利正增長的企業，仍然維持2022年年報時「三桶油」中「賺錢王」的稱號。

對中國石油、中國石化不同業務板塊的經營業績進行拆分，可以更直觀地理解業績分化的原因。

中國石油的業務板塊分為油氣和新能源、煉油化工和新材料、銷售、天然氣銷售四大分部。拖後腿的是煉油化工業務。

其中煉油業務實現經營利潤人民幣185億元，年減22.8%，主要由於煉油業務毛利空間收窄；化工業務經營虧損人民幣1.6億元，比上年同期減少人民幣2.5億元，主要由於化工市場低迷，大多數化工產品毛利下降。

化工承壓同樣體現在中國石化的半年報中。中國石化所覆蓋的主要業務分為勘探及開發、煉油、行銷及分銷、化工四大板塊，上半年除行銷及分銷事業部外，其他三個事業部的經營收益均出現下滑。

由於中海油是一家純上游油氣企業，油價波動對業績影響更為直接。上半年，產量增長和成本下降部分抵消了油價的下挫，令中海油的淨利潤降幅低於同期國際油價降幅。