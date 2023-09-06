我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升息+豪宅稅衝擊 南加酒店交易量年減60%

金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

中國企「三桶油」上半年 每天淨賺10億人民幣

記者林宸誼／綜合報導

今年上半年，受供求基本面、美元升息等因素影響，國際原油價格震盪走低。兩大國際基準原油均從100美元上方跌落，包括布蘭特原油、美國西德州原油現貨平均跌超26%，在相同的油價大背景下，由於業務結構的不同，中國國企中國石油、中國石化及中海油「三桶油」上半年業績呈現分化。

上半年「三桶油」合計淨利人民幣1841.44億元（約252.22億美元），平均每日淨賺超人民幣10億元（約1.37億美元）。

澎湃新聞報導，布蘭特原油現貨平均價格為79.66美元／桶，年減26.2%；美國西德州原油現貨平均價格74.76美元／桶，年減26.6%。

其中，中國石油上半年再創歷史同期最佳業績，上半年營收人民幣1.5兆元，年減8.3%；淨利人民幣853億元，年增4.5%。同期，中國石化營收人民幣1.6兆元，年減1.1%；淨利人民幣351億元，年減20.1%。中海油營收人民幣0.19兆元，年減5%；淨利人民幣638億元，年減11%。

對比看，「三桶油」之中，中國石油營收降幅最高，但淨利年增4.5%，是「三桶油」中唯一一家實現淨利正增長的企業，仍然維持2022年年報時「三桶油」中「賺錢王」的稱號。

對中國石油、中國石化不同業務板塊的經營業績進行拆分，可以更直觀地理解業績分化的原因。

中國石油的業務板塊分為油氣和新能源、煉油化工和新材料、銷售、天然氣銷售四大分部。拖後腿的是煉油化工業務。

其中煉油業務實現經營利潤人民幣185億元，年減22.8%，主要由於煉油業務毛利空間收窄；化工業務經營虧損人民幣1.6億元，比上年同期減少人民幣2.5億元，主要由於化工市場低迷，大多數化工產品毛利下降。

化工承壓同樣體現在中國石化的半年報中。中國石化所覆蓋的主要業務分為勘探及開發、煉油、行銷及分銷、化工四大板塊，上半年除行銷及分銷事業部外，其他三個事業部的經營收益均出現下滑。

由於中海油是一家純上游油氣企業，油價波動對業績影響更為直接。上半年，產量增長和成本下降部分抵消了油價的下挫，令中海油的淨利潤降幅低於同期國際油價降幅。

石油 油價 德州

上一則

融創中國重反港股通 唯一中國房企

下一則

台企南亞攻低軌衛星 搶軍工商機

延伸閱讀

油價又漲…沙俄減產延至年底 後市仍看高 通膨隱憂再起

油價又漲…沙俄減產延至年底 後市仍看高 通膨隱憂再起
劍橋大學遭爆收中國國企研究所鉅額經費 將停止合作

劍橋大學遭爆收中國國企研究所鉅額經費 將停止合作
西德州原油期貨觸及每桶85美元 去年11月以來首見

西德州原油期貨觸及每桶85美元 去年11月以來首見
美女幹部涉貪被雙開 35歲就掌國企 網：「上面」有重要的人

美女幹部涉貪被雙開 35歲就掌國企 網：「上面」有重要的人

熱門新聞

華為宣布預售新手機Mate 60 Pro，已引發美國暗自關切：美方針對華為所設的各種制裁是否未能阻止中國關鍵技術升級。圖為華為在上海的一家店，8月31日外牆螢幕主打Mate 60新手機。（歐新社）

美關切華為新機：坐實「制裁華為加速中國技術升級」？

2023-09-03 01:54
Mate 60 Pro幾乎一上架即銷售一空，可見產量相當有限。（歐新社）

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

2023-09-04 09:12
愈早開始儲蓄，對存退休金愈有幫助。（美聯社）

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

2023-09-02 07:35
上海一家華為門市8月31日已正式展出Mate 60 Pro新機。（歐新社）

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

2023-09-03 05:29
華為新手機Mate60 Pro採用的手機晶片引發外界關注。（網路照片）

華為捅破天手機晶片會是7奈米及5G的雙突破？

2023-09-03 10:51
未婚伴侶共同買房有些重點要記住。（Business Wire）

首購族買房 未婚伴侶占18% 其中蹊蹺要留心

2023-09-03 23:01

超人氣

更多 >
你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做
日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責
早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇
別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕
迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭

迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭