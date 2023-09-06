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台企南亞攻低軌衛星 搶軍工商機

記者魏鑫陽／綜合報導

台企南亞強攻低軌衛星，軍工展秀實力，南亞將在下周的航太與國防工業展發表銅箔在微波／軍工的布局與應用，並將展示電動車等相關應用，預期將以太空、通訊、電動車技術三箭齊發，有望擴大接軌國際產業鏈。

據了解，南亞所生產的高階銅箔，可用在低軌衛星、航太通訊以及車用雷達等相關應用上，後續將跨入軍事等高階應用領域，市場關注南亞與國際夥伴在太空領域的合作發展。

南亞董事長吳嘉昭表示，將掌握市場發展趨勢，持續以5G高頻高速、新能源車及車用電子基板等新材料為核心，發展高值化、差異化之高階應用材料，帶動一系列上下游產品發展，並優化現有產品，汰弱存強，朝向產品高端化，用以開拓多元市場。

睽違四年的「2023年台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」即將在9月14至16日登場。南亞此次不僅是參展廠商，攤位就位於「台灣太空專館」內，還將以「銅箔在微波的布局與應用」為題發表相關技術應用的演講。

據了解，南亞此次主要展出產品，就是可應用在衛星通訊（低軌衛星）、5G基礎建設（基站天線、高頻傳輸設備等）、自動駕駛（毫米雷達）等多個領域的高階銅箔基板。

其中最引人注意的就是可用於低軌衛星地面站的航太產品，不僅要滿足快速傳輸，更需要提供可靠穩定的數據傳輸，是相當富有技術含金量的產品。

業內人士指出，在行動、無線趨勢下，電子元件、零組件持續朝高頻、高工頻、微型化發展，對於電子材料的規格要求日益提高，像是電介性、導電性、耐候性等等，特別是航太、無線通訊、AI等產業對於高規銅箔需求高速成長。

南亞在全球銅箔基板產業具有相當重要的地位。

航太 太空 電動車

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