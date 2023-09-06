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碧桂園履約支付美元債利息 總額達2250萬美元

記者謝守真／綜合報導
碧桂園在寬限期結束前，已支付兩筆美元債的票息，總額2250萬美元，這使碧桂園免於實質性違約。（路透）
碧桂園在寬限期結束前，已支付兩筆美元債的票息，總額2250萬美元，這使碧桂園免於實質性違約。（路透）

北京頻頻推出利多政策之際，深陷債務危機的中國房企巨頭碧桂園也迎來公開發行債券的年內到期高峰。不過，中媒報導，碧桂園在寬限期結束前，已支付兩筆美元債的票息，總額2250萬美元，這使碧桂園免於實質性違約。另，有消息稱，碧桂園正尋求將旗下八檔境內債展期三年。

綜合媒體報導，有知情人士5日指出，碧桂園已順利在寬限期內支付兩筆美元債的票息，兩筆債券的利息原定到期日均為8月7日，設有寬限期30日，將於9月6日屆滿。

據公開資料，兩筆美元債分別在2026年2月6日到期、票面息率4.2%；及2030年8月6日到期票、面息率4.8%。發行規模均為5億美元。

近日，碧桂園在經歷兩次債券持有人會議投票後，其首檔展期境內債券「16碧園05」的展期方案順利獲足夠票數。而「16碧園05」是發行規模為人民幣58.3億元（約7.98億美元），當前餘額人民幣39.04億元（約5.36億美元），票面利率5.65%，9月2日到期。

方案顯示，碧桂園將於債務到期後償付利息，本金展期三年，本金兌付時間將調整為2023年9月2日起至2026年9月2日，每個帳戶給予人民幣10萬元「小額兌付」。

澎湃新聞此前亦引述知情人士指，除「16碧園05」外，碧桂園有意對「21碧地03」等七檔境內債券展期三年，七檔債券餘額約人民幣103.06億元（約14.16億美元）。

此外，除展期外，碧桂園還提供增信措施，拿出福建龍巖、江蘇沭陽、淮安、興化等項目作為股權質押。

彭博報導指出，包括碧桂園在內，迄今資金鏈尚未斷裂的中資房企迎來公開發行債券的年內到期高峰，政策利多能否幫助他們在最後關頭避免債務違約，仍是一個未知數。

彭博匯總資料顯示，在境外美元債發行量前50位的中資房企中，剔除保利、中海等明顯享受國企信用加持的發行人後，僅有約三成發行人尚未發生公開債券違約。儘管政策利多可能提振相關發行人的銷售回款預期，但並不意味著能及時兌付債券或與投資人達成豁免違約的共識。

碧桂園 債券 北京

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