碧桂園履約支付美元債利息 總額達2250萬美元

碧桂園在寬限期結束前，已支付兩筆美元債的票息，總額2250萬美元，這使碧桂園免於實質性違約。（路透）

在北京 頻頻推出利多政策之際，深陷債務危機的中國房企巨頭碧桂園 也迎來公開發行債券 的年內到期高峰。不過，中媒報導，碧桂園在寬限期結束前，已支付兩筆美元債的票息，總額2250萬美元，這使碧桂園免於實質性違約。另，有消息稱，碧桂園正尋求將旗下八檔境內債展期三年。

綜合媒體報導，有知情人士5日指出，碧桂園已順利在寬限期內支付兩筆美元債的票息，兩筆債券的利息原定到期日均為8月7日，設有寬限期30日，將於9月6日屆滿。

據公開資料，兩筆美元債分別在2026年2月6日到期、票面息率4.2%；及2030年8月6日到期票、面息率4.8%。發行規模均為5億美元。

近日，碧桂園在經歷兩次債券持有人會議投票後，其首檔展期境內債券「16碧園05」的展期方案順利獲足夠票數。而「16碧園05」是發行規模為人民幣58.3億元（約7.98億美元），當前餘額人民幣39.04億元（約5.36億美元），票面利率5.65%，9月2日到期。

方案顯示，碧桂園將於債務到期後償付利息，本金展期三年，本金兌付時間將調整為2023年9月2日起至2026年9月2日，每個帳戶給予人民幣10萬元「小額兌付」。

澎湃新聞此前亦引述知情人士指，除「16碧園05」外，碧桂園有意對「21碧地03」等七檔境內債券展期三年，七檔債券餘額約人民幣103.06億元（約14.16億美元）。

此外，除展期外，碧桂園還提供增信措施，拿出福建龍巖、江蘇沭陽、淮安、興化等項目作為股權質押。

彭博報導指出，包括碧桂園在內，迄今資金鏈尚未斷裂的中資房企迎來公開發行債券的年內到期高峰，政策利多能否幫助他們在最後關頭避免債務違約，仍是一個未知數。

彭博匯總資料顯示，在境外美元債發行量前50位的中資房企中，剔除保利、中海等明顯享受國企信用加持的發行人後，僅有約三成發行人尚未發生公開債券違約。儘管政策利多可能提振相關發行人的銷售回款預期，但並不意味著能及時兌付債券或與投資人達成豁免違約的共識。