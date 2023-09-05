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路透：中擬籌400億美元提振晶片業 推大基金三期

編譯陳苓／綜合外電
路透引述不具名人士的說法，指出中國擬籌措400億美元，成立中國國家積體電路產業基金（大基金）的三期基金，資金規模為大基金歷來之最。（路透）
路透引述不具名人士的說法，指出中國擬籌措400億美元，成立中國國家積體電路產業基金（大基金）的三期基金，資金規模為大基金歷來之最。（路透）

北京當局將持續砸錢發展半導體，路透引述不具名人士的說法，指出該國擬籌措400億美元，成立中國國家積體電路產業基金（大基金）的三期基金，資金規模為大基金歷來之最，以資助國內晶片生產與研發。

路透報導，當局支持的大基金將設立三期基金，規模為人民幣3,000億元（411億美元），超越第一、二期。中國財政部將投入人民幣600億元，該基金近幾個月已獲准營運。但整個過程可能仍需時間，目前還不確定誰是潛在投資人，也不確定三期基金何時啟動。

北京試圖打造自給自足的晶片業，以減少對美國技術的依賴，大基金是當局達成目標的重要工具之一。但監管單位2022年對大基金與其附屬機構展開貪腐調查，高額補貼又造就了好幾家倒閉的晶片商，且成果有限，官員考慮補貼之外的替代方案。

彭博資訊指出，大基金資助了數家中國最大的晶片公司，包括中芯國際和長江存儲。當地官媒上周讚許華為發布的新智慧機，內有中芯國際生產的先進晶片，顯示該國在取代美國科技方面出現進展。

但由於經濟數據疲弱，當地晶片相關公司5日股價多收低。儘管中媒樂觀以對，仍不清楚陸廠要如何規避美國嚴格的出口限制。

瑞士聯合私人銀行（Union Bancaire Privee）執行董事Vey-Sern Ling說，不管他們投資多少錢，北京極不可能在遭限制取得的尖端科技領域，追上對手，原因是晶片供應鏈漫長、高度整合、且持續改進。中國光是要讓技術維持在落後五年，就極為艱難。

晶片 北京 投資

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