華為新機上市掀起概念股跟漲狂熱 5日似戛然而止

經拆解分析，Mate 60 Pro率先採用的中芯最先進7奈米技術生產的晶片。（彭博資訊）

華為 上周低調發布新款智慧手機 Mate 60 Pro ，卻因採用中國自產最強的微處理器而引發外界震撼，代表中國半導體發展正大幅躍進，也引發投資 人追捧可能因此受益的相關股票。不過，這波漲勢到5日似戛然而止。

經拆解分析，Mate 60 Pro率先採用的中芯最先進7奈米技術生產的晶片 。中芯無疑成了受益最大的華為概念股，上周至本周一市值增加了50億美元。

投資人也追捧與華為有往來的企業。世紀鼎利替華為產品提供測試服務雖僅占業務一小部份，兩天內卻暴漲38％。華為供應商大連智雲自動化公司最近一周也狂飆75%，不過該公司已表示股價飆漲的原因不明。

Mate 60 Pro也激起對中國晶片產業的樂觀心理。據專業拆解分析的半導體研究公司TechInsights 指出，中芯7奈米處理器問世，含示中國打造國內晶片製造生態系已有初步進展。如此一來，中國整體晶片供應鏈的額外需求也可望被激發開來。

不過，彭博指出，華為尚未公開具體的晶片規格，是否有能力以合理成本大量生產也不得而知，如果一味追逐漲勢，投資風險只會更高。

中芯5日股價大跌5.3%，世紀鼎利大跌10.9%，倒是智雲5日續漲4.5%。