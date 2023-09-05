我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

美墨偷渡「有攻略」？ 蛇頭上網賣1萬元

吉利汽車攻房產 將加蓋員工宿舍

記者黃雅慧／綜合報導

吉利汽車持續布局房地產業務，天眼查App顯示，寧波吉行置業公司近日成立，註冊資本人民幣1200萬元（約166.4萬美元），法定代表人為李偉平，經營範圍涵蓋房地產開發經營、房地產經紀、住房租賃、物業管理、園林綠化工程施工、餐飲管理等。在房市低迷之際，分析認為吉利此舉應是解決員工宿舍問題。

財聯社報導，據股權全景穿透圖顯示，該公司由浙江吉利汽車製造公司全資持股，後者為浙江吉利汽車公司全資子公司。這家公司的最終受益所有人為李書福，最終受益股份為67.4%。事實上，吉利此前對於跨足地產多有動作。2017年，吉利與大陸老牌房企中南置業合作，取得西安兩宗住宅用地，開發中南草灘紫雲集與中南春溪集；2018年，吉利獨自競標成都東部新區石盤街道兩筆共128畝純住宅用地。2022年開始，吉利成立房地產相關企業，當年3月1日成立寧波吉想置業有限公司、寧波吉園置業公司、寧波吉夢置業有限公司，經營範圍涉及房地產開發經營、酒店管理、物業管理、住宿服務等。澎湃新聞報導，愛企查顯示，上述三家公司法人代表均為李偉平，註冊資本均為人民幣2,100萬元，均由吉領汽車銷售公司100%持股，吉領汽車銷售公司由吉利汽車集團100%持股。

以前地產業利潤豐厚，有開發念頭不奇怪，但現在再加碼不明智。在寧波成立房地產公司是把控成本前提下解決員工住宿問題。

房地產 利潤 App

上一則

賓士新電動車叫陣特斯拉

延伸閱讀

颶風、野火等災損 5大保險公司拒再承保 房產恐失保險

颶風、野火等災損 5大保險公司拒再承保 房產恐失保險
多奮鬥30年…孩子「從母姓」就繼承房地產 夫家長輩喊NO

多奮鬥30年…孩子「從母姓」就繼承房地產 夫家長輩喊NO
受債務拖累…舊金山最大房東 1/4公寓資產轉售Ballast

受債務拖累…舊金山最大房東 1/4公寓資產轉售Ballast
作業沒寫完挨罵… 江蘇2少年「6天跨4省 」 逃家680公里

作業沒寫完挨罵… 江蘇2少年「6天跨4省 」 逃家680公里

熱門新聞

華為宣布預售新手機Mate 60 Pro，已引發美國暗自關切：美方針對華為所設的各種制裁是否未能阻止中國關鍵技術升級。圖為華為在上海的一家店，8月31日外牆螢幕主打Mate 60新手機。（歐新社）

美關切華為新機：坐實「制裁華為加速中國技術升級」？

2023-09-03 01:54
Mate 60 Pro幾乎一上架即銷售一空，可見產量相當有限。（歐新社）

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

2023-09-04 09:12
愈早開始儲蓄，對存退休金愈有幫助。（美聯社）

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

2023-09-02 07:35
上海一家華為門市8月31日已正式展出Mate 60 Pro新機。（歐新社）

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

2023-09-03 05:29
華為新手機Mate60 Pro採用的手機晶片引發外界關注。（網路照片）

華為捅破天手機晶片會是7奈米及5G的雙突破？

2023-09-03 10:51
未婚伴侶共同買房有些重點要記住。（Business Wire）

首購族買房 未婚伴侶占18% 其中蹊蹺要留心

2023-09-03 23:01

超人氣

更多 >
搭飛機不要這樣穿 空服員曝「6種NG穿搭」：嚴重恐致命

搭飛機不要這樣穿 空服員曝「6種NG穿搭」：嚴重恐致命
華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」
彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤
走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生
美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風