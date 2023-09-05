吉利汽車攻房產 將加蓋員工宿舍

吉利汽車持續布局房地產 業務，天眼查App 顯示，寧波吉行置業公司近日成立，註冊資本人民幣1200萬元（約166.4萬美元），法定代表人為李偉平，經營範圍涵蓋房地產開發經營、房地產經紀、住房租賃、物業管理、園林綠化工程施工、餐飲管理等。在房市低迷之際，分析認為吉利此舉應是解決員工宿舍問題。

財聯社報導，據股權全景穿透圖顯示，該公司由浙江吉利汽車製造公司全資持股，後者為浙江吉利汽車公司全資子公司。這家公司的最終受益所有人為李書福，最終受益股份為67.4%。事實上，吉利此前對於跨足地產多有動作。2017年，吉利與大陸老牌房企中南置業合作，取得西安兩宗住宅用地，開發中南草灘紫雲集與中南春溪集；2018年，吉利獨自競標成都東部新區石盤街道兩筆共128畝純住宅用地。2022年開始，吉利成立房地產相關企業，當年3月1日成立寧波吉想置業有限公司、寧波吉園置業公司、寧波吉夢置業有限公司，經營範圍涉及房地產開發經營、酒店管理、物業管理、住宿服務等。澎湃新聞報導，愛企查顯示，上述三家公司法人代表均為李偉平，註冊資本均為人民幣2,100萬元，均由吉領汽車銷售公司100%持股，吉領汽車銷售公司由吉利汽車集團100%持股。

以前地產業利潤 豐厚，有開發念頭不奇怪，但現在再加碼不明智。在寧波成立房地產公司是把控成本前提下解決員工住宿問題。