我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人打造5000呎生態屋 不吹冷氣也涼

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

中國認房不認貸 估新屋銷售面積可能抬升3.5個百分點

記者黃雅慧／綜合報導
中國「北上廣深」等一線城市開啟「認房不認貸」措施後，外界關注這政策能帶來多少效益。（中新社）
中國「北上廣深」等一線城市開啟「認房不認貸」措施後，外界關注這政策能帶來多少效益。（中新社）

中國「北上廣深」等一線城市開啟「認房不認貸」措施後，外界關注能這次政策能帶來多少效益。中金公司據先前認房認貸數據計算，未來數月中國新房銷售面積增速可能抬升3.5個百分點；若考慮到銷售對拿地與投資的帶動，未來數月全國房地產開發投資增速可能抬升0.5個百分點。

中金研報稱採兩大方式來進行估算：一種方式是參考前期已調整「認房認貸」的城市經驗，以鄭州、南京、天津和杭州等四城經驗為基礎，以四城平均提振來初步推算16城「認房不認貸」落地的潛在影響。另一種是利用三關鍵參數分析：一是改善型需求在住房銷售中的占比有多大；二是反彈幅度可能有多高；三是房價擴散影響。上述參數得到幾項結論：一是直接受益於認房不認貸的改善型需求在中國住房銷售金額中的占比可能在10%-20%之間；改善型需求內生動力強，但反彈幅度也受到其他因素影響。

中金研報指出，據中金地產組統計在本輪「認房不認貸」實施前，32個超高/高能級城市中有16個城市仍實行「認房認貸」的政策，即對「無房有貸款記錄」家庭執行最低首付比例高於其對「無房無貸款記錄」家庭的標準，如果16城全改為「認房不認貸」，則「無房有貸款記錄」家庭的首付比例下調空間為普通住宅14個百分點、非普住宅19個百分點。認房不認貸上路後，中國實施的城市陸續傳出「捷報」，比如北京「單日勁銷1個億」「簽單量是上周兩倍」、上海中建玖海雲天項目銷售項目一天一晚的銷售量等抵前一個月的銷量、上海還有某樓盤訪客量增長近四倍…從現象與感覺來看，似乎為低迷房市帶來生機。

港股地產股4日持續反彈，融創中國一度漲逾30%，碧桂園、世茂集團與龍光集團等盤中也有逾10%漲幅。顯示投資人看好「認房不認貸」政策對房產業有助益。

貸款 投資 北京

上一則

吉利汽車攻房產 將加蓋員工宿舍

下一則

美未來12個月衰退機率 高盛下調至15%

延伸閱讀

北京、上海跟進「認房不認貸」 4大一線城全落實

北京、上海跟進「認房不認貸」 4大一線城全落實
一線城市認房不認貸 廣州、深圳「低首付」起跑

一線城市認房不認貸 廣州、深圳「低首付」起跑
華為今年上半年利潤年增218% 研發費用年增4%

華為今年上半年利潤年增218% 研發費用年增4%
中國住房部等3部門聯手救房市 推「認房不認貸」上路

中國住房部等3部門聯手救房市 推「認房不認貸」上路

熱門新聞

華為宣布預售新手機Mate 60 Pro，已引發美國暗自關切：美方針對華為所設的各種制裁是否未能阻止中國關鍵技術升級。圖為華為在上海的一家店，8月31日外牆螢幕主打Mate 60新手機。（歐新社）

美關切華為新機：坐實「制裁華為加速中國技術升級」？

2023-09-03 01:54
Mate 60 Pro幾乎一上架即銷售一空，可見產量相當有限。（歐新社）

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

2023-09-04 09:12
愈早開始儲蓄，對存退休金愈有幫助。（美聯社）

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

2023-09-02 07:35
上海一家華為門市8月31日已正式展出Mate 60 Pro新機。（歐新社）

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

2023-09-03 05:29
華為新手機Mate60 Pro採用的手機晶片引發外界關注。（網路照片）

華為捅破天手機晶片會是7奈米及5G的雙突破？

2023-09-03 10:51
未婚伴侶共同買房有些重點要記住。（Business Wire）

首購族買房 未婚伴侶占18% 其中蹊蹺要留心

2023-09-03 23:01

超人氣

更多 >
彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤
美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風
走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生
女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公
中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬

中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬