我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約時報：金正恩將訪俄國 與普亭洽談軍事合作

烏稱俄無人機於羅馬尼亞領土爆炸 布加勒斯特否認

突破美國圍堵 路透：華為與中芯國際「打臉美國」

編譯茅毅／即時報導
北京1家購物中心內的中國華為專櫃外，可見其智慧型手機Mate 60系列的廣告。（路透）
北京1家購物中心內的中國華為專櫃外，可見其智慧型手機Mate 60系列的廣告。（路透）

繼彭博資訊4日率先披露半導體研調公司TechInsights所做的拆解報告後，路透同日也跟進報導，華為技術有限公司（華為）和中國的晶片製造商龍頭中芯國際，已造出先進的7奈米製程處理器，以驅動華為推出的最新款智慧型手機Mate 60 Pro。TechInsights副董事長兼分析師赫奇森（Dan Hutcheson）向路透形容，此一發展就像「打臉美國」。

TechInsights於4日在分享給路透的拆解分析報告中提到，Mate 60 Pro由新的麒麟9000S晶片驅動。該晶片由中芯國際在中國製造。

華為上周開賣Mate 60 Pro手機，提供的規格宣傳它能夠撥打衛星電話，但沒提供有關該手機內晶片組驅動的資訊。TechInsights指出，Mate 60 Pro的處理器是第1個運用中芯國際最先進7奈米技術造出，顯示中國政府在建立國產晶片生態系的企圖上，正取得若干進展。

華為及中芯國際均未立即回覆路透提出的置評請求。

Mate 60 Pro的問世，使中國社群媒體用戶與官媒為之激動，部分網友和官媒注意到其發布時間（8月30日）與美國商務部長雷蒙多的訪中行程（8月27日至8月30日）恰巧一致。

自2019年起，美國就已限制華為近用生產最先進手機型號必不可少的晶片製造工具，華為只能以庫存晶片推出有限的幾批5G（第5代行動通訊）型號。

但多家調研公司7月曾向路透表示，它們皆認為華為正計畫在今年底前重返5G智慧型手機產業，藉由其本身在半導體設計工具上取得的進展，以及來自中芯國際製造的晶片

赫奇森對路透說，此一發展彷彿摑了美國一記耳光。他還說，雷蒙多訪中，尋求使美中（緊張）情勢降溫，而麒麟9000S晶片就是（中方想藉此傳達以下訊息）：「瞧瞧我們能辦到什麼了，我們不需要你（美國）」。

晶片 華為 雷蒙多

上一則

黃仁勳訪新德里會莫迪 輝達強調與印度科技合作

延伸閱讀

雷蒙多談訪中行：美企已漸失耐心 絕不售中尖端晶片

雷蒙多談訪中行：美企已漸失耐心 絕不售中尖端晶片
制裁後…華為推新機引美關切 華郵：促中打造替代技術

制裁後…華為推新機引美關切 華郵：促中打造替代技術
雷蒙多：美藉半導體限令 扼殺中國軍事能力

雷蒙多：美藉半導體限令 扼殺中國軍事能力
商務部長雷蒙多：中國經濟放緩無庸置疑

商務部長雷蒙多：中國經濟放緩無庸置疑

熱門新聞

華為宣布預售新手機Mate 60 Pro，已引發美國暗自關切：美方針對華為所設的各種制裁是否未能阻止中國關鍵技術升級。圖為華為在上海的一家店，8月31日外牆螢幕主打Mate 60新手機。（歐新社）

美關切華為新機：坐實「制裁華為加速中國技術升級」？

2023-09-03 01:54
愈早開始儲蓄，對存退休金愈有幫助。（美聯社）

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

2023-09-02 07:35
上海一家華為門市8月31日已正式展出Mate 60 Pro新機。（歐新社）

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

2023-09-03 05:29
Mate 60 Pro幾乎一上架即銷售一空，可見產量相當有限。（歐新社）

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

2023-09-04 09:12
華為新手機Mate60 Pro採用的手機晶片引發外界關注。（網路照片）

華為捅破天手機晶片會是7奈米及5G的雙突破？

2023-09-03 10:51
股神巴菲特最為自豪的投資之一，就是在奧馬哈的自宅。美聯社

除了婚戒 「股神」巴菲特也很自豪的投資是這個

2023-08-31 15:38

超人氣

更多 >
陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」
搭飛機不要這樣穿 空服員曝「6種NG穿搭」：嚴重恐致命

搭飛機不要這樣穿 空服員曝「6種NG穿搭」：嚴重恐致命
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美
華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」
彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤