特斯拉中國：上海儲能超級工廠將開建 產品主要出口

特斯拉中國總裁王昊表示，其上海儲能超級工廠即將開建，而產品主要出口。他還稱，其上海工廠供應鏈逾95%本地化。（取材自第一財經）

近年，中國新能源汽車蓬勃發展。特斯拉 中國總裁王昊稱，今年上半年，特斯拉宣布加碼投資，將在上海新建儲能超級工廠，預計在不久的將來，特斯拉就會開始建設儲能超級工廠，未來該產品將主要用於出口。他指出，中國新能源汽車市場非常大且發展勢頭很好，特斯拉期待與中國新能源汽車產業攜手並進。

新華社報導，特斯拉4月宣布將在上海新建儲能超級工廠，計劃於第3季開工，明年第2季投產。初期規劃年產商用儲能電池1萬台，而儲能規模近40吉瓦時（GWh）；這將是特斯在全球第二座儲能超級工廠，目前特斯拉唯一一座投產的儲能超級工廠則是位於美國加州 。

另，據第一財經消息指出，近日，2023年中國國際服務貿易交易會於2日正式開幕，連續第四年參展的特斯拉也帶著剛剛發布的新款Model 3車型亮相，吸引觀展嘉賓試乘體驗。對此，王昊表示，「很少有車企會在服貿會上發布新車，但為什麼不呢？」他認為，服貿會這樣的平台是跨國企業了解中國市場的絕佳窗口，可以在短時間內了解消費者的想法，並且近距離感受市場溫度。

王昊提到，近幾年中國新能源汽車發展迅速，特斯拉2014年進入中國市場時，很少有人會選擇購買一輛電車，那時特斯拉在中國建充電樁，很多人不看好，但不到10年時間，市場已不再懷疑新能源汽車的發展。「中國新能源汽車市場非常大且發展勢頭很好。現在當各家汽車廠商談到未來發展戰略時，幾乎只談新能源。如果不跟上新能源的腳步，就會被淘汰。」

此外，王昊談到，越來越多的境外傳統車企開始和中國新能源汽車、電池企業合作。他分析，傳統車企若想在中國新能源汽車市場站住腳步，就需要獲得本土的合作和支持。他說到，特斯拉上海工廠供應鏈 本地化率超過95%。僅僅簽約的本土一級供應商就有達至少360家，而特斯拉也把其中約60家企業帶至國際市場，它們也獲得其他國際汽車廠商的認可。

王昊認為，供應鏈上的中國企業與特斯拉是一起成長的，因為新能源汽車底層研發很多，從想法到實現裝配，特斯拉都在和這些企業一起推進。「這些企業又會去服務其他更多的中國新能源汽車企業，這是一個相互促進的良性環境。」特斯拉期待與中國新能源汽車產業攜手並進。