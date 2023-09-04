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日遊戲機大戰 台供應鏈進補

記者吳凱中／綜合報導
任天堂、Sony有意打造新款掌上型遊戲機，兩大廠新機齊發，台積電、鴻海等協力廠可望受惠。（路透）
任天堂、Sony有意打造新款掌上型遊戲機，兩大廠新機齊發，台積電、鴻海等協力廠可望受惠。（路透）

新一波遊戲機大戰即將開打。市場傳出，任天堂德國科隆電玩展向指定媒體和開發者閉門展示討論次世代Switch機種，可能明年開賣；Sony新款掌機PS Portal本月開放預購，11月15日上市。法人看好，任天堂、Sony新機齊發，台灣台積電、鴻海、原相、鴻準、旺宏、晶心科、瑞昱、偉詮電等協力廠可望受惠。

任天堂Switch上市至今超過六年，是今年掌上型遊戲機人氣機款，期間陸續推出更新機種，包含Switch、Switch Lite、Switch OLED三款機種，截至今年6月30日，該系列全球銷售1億2950萬台，最新大作「薩爾達傳說」再次成功掀起一波熱潮，傳出任天堂乘勝追擊，籌劃次世代Switch機種，完整消息可能在近期曝光。

若消息為真，意味任天堂對外公布Switch新一代主機時間點不遠了。任天堂正在開發新機的消息今年以來不時傳出，外媒先前報導，感測IC廠原相的供應商透露，「日系遊戲機將在明年初推出睽違多年的新機」，原相為此正打造該機的晶片，暗示日系遊戲機將於2024年推出。

法人圈也傳出，包辦Switch組裝業務的鴻海集團旗下金屬機殼廠鴻準，因應任天堂明年推出新機，將於今年第4季下旬開始出貨，以因應2024年首季推出的Switch 2。

Sony方面，新一代掌機PS Portal將開賣，建議售價199美元，近期開放預購國家地區，包含美國、英國、法國、德國、奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、西班牙及葡萄牙，並於11月15日上市。

有別於市面上大部分掌機遊玩方式是連接遊戲訂閱串流服務，或直接下載遊戲。PS Portal是搭配PS 5主機使用的遙控遊玩專用裝置，由DualSense無線控制器造型的左右握把，以及一個8吋1080p解析度液晶顯示器所構成，可以透過Wi Fi無線網路，以1080p 60fps的畫質遙控遊玩安裝在PS 5主機中的遊戲。

任天堂 德國 鴻海

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