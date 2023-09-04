「認房不認貸」 中國房市新政效應 看屋增4倍

中國一線城市全面施行「認房不認貸」政策後，2日為實施該政策後第一個周末，北京有銷售人員表示，從1日晚起，預約量就明顯增加。（中新社）

中國一線城市全面施行「認房不認貸」政策後，2日為實施該政策後第一個周末，北京 有銷售人員表示，從1日晚起，預約量就明顯增加，其中，具備首購資格的購房族最為活躍，甚至傳出多家地產開發商因此連夜調升售價。

央視財經報導，北京東南五環外一處新開盤的售樓處，2日上午就湧入人潮。負責人表示，從前一晚開始，預約量即明顯增加，其中，最為活躍的就是在新政實施後，重新被認定為具有首購資格的購房者。

北京一樓盤銷售總監王昊司霖指出，1日政策出來後，就陸續開始簽單，當日共賣出15套，最後一個客戶於凌晨2時簽單。截至2日上午，該處又賣到第十套。他表示，平常工作日大概是四套左右，周末通常落在約十套。不少購房者稱，「現在政策出來這麼利好，那就不需要猶豫了，馬上就準備簽」。

上海也出現類似景象。9月2日是上海執行「認房不認貸」政策的第一天，每日經濟新聞報導，當天上海不少樓盤現場擠滿了購房者，甚至有樓盤到訪量比前一個周末增加四倍。

「認房不認貸」是指，不論是否曾申辦過房貸，只要目前名下沒有房產，均可按首購資格享受較低自備款和貸款利率 優惠 。

過去為調控房地產市場，中國主要城市都實施「認房又認貸」，亦即只要買了房子，即便已還清貸款，再次購屋也一率視為購買第二套房。如此一來，不僅自備款比率得高達60%至80%，房貸利率也會比較高。

有購屋者稱，新政策推出後，只要名下無房，不論有無貸款紀錄，都能享受首購的自備款比率和貸款利率，這給有改善型需求的購房者帶來直接利好。「只要先賣掉房，就能以首套房的首付比率購房，門檻大大降低」。

在購屋新政實施後，多家開發商連夜調價。不過，一些房企更希望趁這波買氣加速去化餘屋。