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台灣明年基本工資 調幅有望達3.5％

記者江睿智／綜合報導

台灣基本工資審議8日登場，將討論明年的基本工資調幅，勞資將展開角力。據了解，政府考量通膨對邊際勞工衝擊更大，並盼藉由內需產業景氣熱絡時拉抬服務業薪資水準，改善低薪，明年基本工資調幅將會超過3%，上看3.5%。

勞動部長許銘春依慣例在審議委員會舉行前分別與勞資雙方委員會面，預計於4日晚與資方七位代表餐敘，聽取資方代表意見。

主計總處8月18日發布最新今年經濟成長預測值為1.61%，消費者物價指數（CPI）年增率為2.14%；依勞動部基本工資審議勞資雙方長年默契，亦即「CPI調幅足額反映，經濟成長率則勞資共享」原則下，明年基本工資調幅為2.945%，取整數3%。然而，這次基本工資調幅審議，將會打破上述框架，調幅將會超過3%。

一位熟知內情人士表示，基本工資審議要考量指標很多，CPI及GDP成長率被勞資雙方認為極具參考價值，但並非「公式」，每年還是會依不同情勢，針對個別因素加減斟酌，「這才是審議的功能」。

針對工總建議明年基本工資調幅採時薪和月薪脫鉤，亦即建議月薪少調、時薪多調。據了解，勞動部仍決定時薪和月薪不脫鉤，將採同幅度調升。

今年基本工資月薪為2萬6400元（台幣，下同，約828美元），時薪為176元。若明年基本工資調升3.5%，基本工資月薪調升924元，來到2萬7324元；時薪則調升6元，來到182元。這將是政府連續八年調升基本工資。

基本工資 勞工

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