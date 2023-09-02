鴻海趕工i15 急調中國8廠區2300名員工 支援河南廠以最大產能生產

蘋果即將發表新款iPhone 15，鴻海動員中國八個廠區的部分員工，協助河南濟源廠生產精密機構件，以最大產能支援生產。（美聯社）

蘋果正式發出發表會邀請函，預期即將發表新款iPhone 15，iPhone最大代工廠鴻海 因應客戶拉貨需求，位在河南 鄭州綜合保稅區的iPEBG事業群，動員中國八個廠區的部分員工，協助河南濟源廠生產精密機構件，以最大產能支援生產。可以看出，iPhone 15已經準備大量出貨。

鴻海1日股價上漲新台幣1元，收新台幣107.5元，成交量1萬多張。

鴻海旗下富士康河南加工區製造處指出，目前是新品量產爬坡關鍵期，濟源廠區面臨較大人力缺口，為滿足生產需求，陸續從深圳、太原、晉城、鄭州、蘭考、鶴壁、成都、衡陽等八個廠區進行人力輸送，動員超過2300人協助達成產能目標。

鴻海集團去年12月透過富聯科技與河南濟源市政府完成簽約，在既有園區內新建包括B區、E區等廠房，負責5G終端精密製造項目，發展新型功能性材料，同時生產、研發智慧型手機精密機構件，新產線5月投產，總占地面積276畝，建築面積為15萬平方公尺，持續引進工業機器人、自動化檢測、智慧化生產管理、雲端處理等創新技術。

供應鏈人士表示，濟源廠區生產線已於第2季調整完畢，下半年迎來訂單尖峰期，產出智慧型手機背蓋、機框等零組件，送往位於鄭州的iPhone 15組裝大本營。

天風國際證券分析師郭明錤表示，iPhone 15 Pro Max在本周開始大量出貨，蘋果同時增加舊款機種出貨量。市場傳出擔憂iPhone 15出貨量因供應鏈問題，進一步下修今年出貨量為7,000-8,000萬支，但他對iPhone 15出貨量抱持樂觀，認為應落在約8000萬支左右。

郭明錤認為，iPhone15今年主要的生產問題之一，是鈦合金中框的生產加工難度高。據了解，鴻海集團就是負責生產鈦合金中框，以及手機機構件等零組件，外界推測，iPEBG以八個廠的人力，支援濟源廠的生產，主要就是解決生產的瓶頸，不讓零組件卡關iPhone 15的組裝與出貨。