中國財新製造業PMI重回擴張 學者：內需不足 外需不確定 提防下行

8月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為51，較7月回升1.8，時隔一個月再度重回擴張區間，並創近六個月高點。

財新網報導，中國製造業活動在7月短暫跌至收縮區間後，8月重現擴張。這一走勢與中國國家統計局發布的官方數據一致，8月官方製造業PMI為49.7，高於7月0.4個百分點，雖連續五個月處於收縮區間，但最近三個月連續攀升。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，8月製造業景氣度改善，除了出口不振，供給、需求、就業 指數均位於擴張區間，但內部需求不足和弱預期的問題或在更長時間形成負面循環，加上外需的不確定性，經濟下行壓力恐不斷加大。

分項指數顯示，8月製造業供需均恢復擴張，製造業生產指數和新訂單指數反彈至榮枯線以上。在市況改善、銷售回暖的拉動下，雖然部分企業因氣溫偏高而減少開工天數，但整體產量仍有增長。

8月消費品類和投資 品類製造業的產量和需求上升，中間品類產量大致持平。外需依然疲弱，8月新出口訂單指數在收縮區間小幅回升，三大品類出口需求均下滑。此外，供需好轉帶動製造業就業情況明顯改善，8月就業指數6個月來首次升至擴張區間，且為2010年4月來最高。調查結果顯示，企業的擴張計劃支撐當月用工回升，在三大品類中，消費品用工好轉較為明顯。

在7月輕微收縮後，8月製造業採購活動同樣重現擴張，但原材料庫存指數降至收縮區間，部分廠商表示，一些原材料成本較高，對庫存量保持審慎，還有企業表示銷售相對疲弱，導致不願增加庫存。

8月金屬等部分原材料價格上漲，推動原材料購進價格指數4月以來首次回到臨界點上方。雖然成本上升，但市場競爭激烈，製造商議價能力較弱，當月出廠價格指數僅在收縮區間小幅回升。製造業企業家對未來一年的增長仍保持樂觀，但8月生產經營預期指數降至近11個月來最低。部分企業擔憂國內外市場需求疲弱。