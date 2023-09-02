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中國AI大戰開打 八款大模型上線

記者謝守真／綜合報導
圖為百度「文心一言」的想像圖。（取材自微信）【作者：賴錦宏，日期：2023-09-02，數位典藏序號：20230221202007388】
圖為百度「文心一言」的想像圖。（取材自微信）【作者：賴錦宏，日期：2023-09-02，數位典藏序號：20230221202007388】

中國首批通過「生成式人工智慧服務管理暫行辦法」備案的大模型產品名單正式公布，包括百度文心一言、抖音雲雀大模型等八款生成式AI產品已可面向全社會提供服務。隨著審批陸續落地，多家大模型產品搶跑，意味著中國AI大模型市場大戰已正式開打。

首批八家獲批備案的大模型公司中，分別為上海的商湯科技的「商量SenseChat」、MiniMax「ABAB大模型」、上海人工智能實驗室「書生通用大模型」。還有北京的百度「文心一言」、抖音「雲雀大模型」、百川智能「百川大模型」、清華系AI公司智譜華章旗下「智譜清言」，以及中科院旗下「紫東太初」。

上述通過備案的八款大模型產品已可面向全社會提供服務。據科創板日報報導，8月31日0點至24點，百度官方平台數據顯示，在24小時內，文心一言共計回覆網友超3,342萬個問題，1分鐘平均2萬3000個問題。

除了上述首批上線的八家大模型外，還有360智腦、訊飛星火、阿里通義千問也將對外開放。據悉，接下來還會有十餘家大模型將陸續通過「生成式人工智能服務管理暫行辦法」備案。

據報導，以百度文心一言為例，目前所有用戶均已可以在App Store及各大安卓應用商店下載文心一言App，或是直接透過官網體驗。此外，百度方面還將開放一批經過全新重構的AI原生應用，讓廣大用戶充分體驗生成式AI的理解、生成、邏輯、記憶四大核心能力。

此前，中國國家網信辦聯合國家發改委、教育部、科技部等七部門公布「生成式人工智能服務管理暫行辦法」，該管理辦法自8月15日起施行，同時也是中國首個針對生成式人工智慧產業的規範性政策。

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