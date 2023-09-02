百潤董座劉曉東賣酒 躋身富豪 寫下公司價格翻揚5500萬倍傳奇

百潤集團董事長劉曉東。（取材自企一網）

中國酒業除了貴州茅台金貴外，低度調酒也默默養起富豪。在民眾消費保守，高端酒消費承壓下，中國低度酒精飲料品牌RIO母公司百潤集團董事長劉曉東憑藉預調雞尾酒飲料收穫利潤 ，靠著主打年輕人派對小酒築起人民幣170億元（約23.3億美元）身家，位列「2023胡潤全球富豪榜」第1346名。

劉曉東人生與煙酒產業緊密相關。他出生於甘肅 蘭州，一開始是卷煙廠工人，在1992年創業浪潮激勵下，辭去穩定工作，選擇到深圳發展，進入煙草業上游的香精行業，並擔任過兩家公司煙草經營部的經理。

在煙草業累積經驗後，他再度辭職，並於1997年6月合夥成立上海百潤香精香料有限公司，一開始專注香精行業，主要客戶是老東家蘭州卷煙廠。2002年初期，劉曉東一次在上海夜場談生意時，發現用伏特加、威士忌與白蘭地等洋酒加上果汁調配，並以罐裝生產，成本約為人民幣3元的預調酒十分賺錢，在上海13家夜場1個月的銷售額，抵得上自家百潤香精在全國賣1年。這讓他萌生做香精不如做酒的念頭。於是他推出RIO，將伏特加和果汁配在一起，進軍預調雞尾酒市場。同時在百潤旗下成立巴克斯酒業，開始量產。

但因一開始找不到定位，效果不理想，劉曉東初期將RIO定價每瓶人民幣20元（約2.7美元），結果被可樂、雪碧等軟飲料圍剿；後來將定價調到每瓶30元（約4.1美元），結果又被青啤、百威等啤酒圍剿。

在被各種競業圍攻下，2008年已負債人民幣2500多萬元（約344萬美元）。而剛好百潤集團正籌備上市，為解決該麻煩，董事會象徵性收了劉曉東人民幣100元（約13.71美元），把擁有RIO品牌的巴克斯酒業賣給了他。

劉曉東作為自然人接下RIO之後，在全球最大私人烈酒公司百加得旗下飲品「冰鋭」通過電商平台出貨的啟蒙下，他決定重新給RIO定位「姐妹聚會小酒」，受眾鎖定時尚女性群體，並在一個城市設定一個經銷商，占領超商 預調酒類四成以上貨架，並完成全國鋪貨。

與此同時，劉曉東在行銷上花心思，大手筆在影視作品植入傳播，在中國影視作品，比如「何以笙簫默」、「杉杉來了」等劇集，及綜藝節目「奔跑吧兄弟」、「非誠勿擾」等，都能看到RIO的身影。許多年輕人也通過陸劇陸綜來認識RIO。

這次轉型獲得成功，巴克斯酒業在2010年實現盈利人民幣1000多萬元（約137.6萬美元）。2014年6月，劉曉東主導已上市的百潤股份，以人民幣55.63億元（約7.6億美元）的價格，收購巴克斯酒業100%的股權。劉曉東100元的公司賣了55億（約7.5億美元），寫下六年翻了5500萬倍的傳奇。劉曉東下一步鎖定雞尾酒上游烈酒行業，將在明年下半年推出烈酒產品，但在烈酒八成為海外企業占據的市場，劉曉東能否再度突圍備受業界關注。