擴及若干中東國家 美擴大管制AI晶片出口波及台廠

AI晶片龍頭輝達本周提交的申報資料顯示，美國已擴大對其高階AI晶片出口管制範圍，此為示意圖。（路透）

AI晶片 龍頭輝達 （NVIDIA）本周提交的申報資料顯示，美國已擴大對其高階AI晶片出口管制範圍，除了原先的中國大陸，還擴及若干中東國家等地區。由於業界盛傳中東買家已準備約數千億台幣採購AI伺服器，美方限制輝達AI晶片出貨中東，牽動市場神經。另外，路透報導，消息人士透露，AMD也受到類似限制。

一名資深美國貿易律師說，這項新管制可能是由美國商務部旗下的工業和安全局（BIS）以「告知函」的形式發出，出於憂慮這些晶片可能從中東客戶被轉向中國大陸，不只是晶片出口本身，還有中國大陸企業在其他地區訓練AI軟體、再帶回中國的能力。

台廠當中，緯創集團旗下緯穎先前傳出接獲中東AI伺服器大訂單，市場憂心相關大單恐受美方擴大管制措施而有變數，導致緯穎8月31日股價一度觸及跌停板，終場重挫逾8%，收1560元台幣（約49美元）。輝達8月31日早盤股價則小漲約0.6%。

對於相關訊息，緯穎表示，持續關注產業動態，目前訂單方面維持原先預期，但不評論單一客戶或產品。

輝達在這份日期為8月28日的申報文件表示，「在2024年度第2季（今年5月初至7月底），美國政府通知我們，銷往特定客戶和其他地區、包括中東某些國家的A100和H100產品系列，需額外取得許可」，輝達並未說明新管制措施的理由，只說這些管制不會對業績造成「立即的實質影響」。

輝達未具體說明有哪些中東國家受影響。輝達上季135億美元的營收，大部分來自美國、中國大陸和台灣，約13.9%的銷售來自所有其他國家，並未揭露來自中東地區的營收。

目前輝達晶片出售受限的地區主要為中國大陸和俄羅斯，最新措施顯示美國的管制範圍已經擴及兩國以外，目前尚不清楚管制中東出口會帶來的風險。