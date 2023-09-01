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台灣3業者壽險資本適足率 拉警報

記者楊筱筠、廖珮君、戴玉翔／綜合報導

台灣壽險業最新半年報資訊出爐，三家壽險業因財務狀況已進入金管會控管壽險公司監理警報線。新光人壽資本適足率（RBC）降至184.38%，金管會8月31日表示，將發函請提改善計畫，三商壽RBC顯著不足僅剩140.23%，宏泰人壽RBC同樣不到200%，必須提出標售不動產以外改善備案規畫。

新光人壽6月底資本適足率降至184.38%，低於法定標準200%，清償能力達到示警標準，淨值比4.34%則符合金管會要求的3%以上門檻。金管會保險局副局長林志憲指出，新光人壽去年資本適足率出現下滑跡象，金管會為避免資本等級惡化，當時已經預先請新壽規畫強化資本措施。

三商壽RBC也從去年底155.83%降至今年上半年140.23%；淨值比雖攀升到2.84%，但仍低於3%監理門檻。林志憲指出，去年三商壽就已進入資本不足，今年3月公司啟動現增25.25億台幣（約7934萬美元），並同步提出改善計畫。

宏泰人壽RBC今年上半年降至145.82%，淨值比2.42%，兩項資本都未達到監理指標之餘，淨值比則是連續三期不達標。林志憲指出，宏泰人壽已經向金管會提出銷售不動產計畫，但因為流標，目前仍持續銷售，6月已經請公司提出不動產以外、強化財務體質計畫。

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